行賄大陸官員增加徵收補償金 御頂國際前董座鍾爵遭訴

前身為宏森光電科技，後轉型為餐飲業的上櫃公司御頂國際，時任董事長鍾爵於2017年12月間，處理大陸蘇州子公司宏茂光電被徵收事宜期間，為了將廠區徵收金額自人民幣3250萬元提高至4645萬餘元，涉嫌行賄蘇州工業園區國土環保局唯亭街道辦事處（簡稱蘇州拆遷辦）最高負責人張姓主任和毛姓書記人民幣145萬元（新台幣641.7萬元）。新北地檢署今依違反貪汙條例對大陸地區公務員不違背職務行賄罪，將鍾男起訴。

御頂國際原名宏森光電科技，主要營業項目為光學鏡片模組切割、加工，2016年間鍾爵入主後，借殼上市將公司轉型為餐飲業。2019年5、6月間, 鍾爵出任御頂國際、薩摩亞宏森光電科技、中國蘇州宏茂光電公司3公司董事長，合稱為御頂集團。

檢調查出，御頂集團2017年12月27日董事會決議，授權鍾男處理蘇州拆遷辦徵收宏茂公司及設備處分相關事宜，當時蘇州拆遷辦由蘇州市政府各負責機關部門分別指派1人所組成，姓名年籍不詳的張主任為拆遷辦最高負責人，並與毛書記與鍾男洽談宏茂徵收補償金事宜。

當時，鍾男明知蘇州拆遷辦原核定宏茂補償金為人民幣3250萬元，為了使張、毛2人提高補償金，竟透過曾任職蘇州市政府建設局的大陸公務員居間引介，與張、毛2人協調提高補償金額度，最後議定將原核定的人民幣3250萬元調高為人民幣4500萬元，超出4500萬元的部分則須作為蘇州拆遷辦官員同意調高補償金額度的賄款及疏通開銷之用。

2018年9月6日，鍾男代表蘇州宏茂與蘇州拆遷辦簽立「蘇州工業園區企業用地回購補償協議書」，將宏茂的廠區以人民幣4645餘元賣給拆遷辦,，並依協議書分三期支付補償金，雙方約定收到第一期補償金後，宏茂公司須支付人民幣145萬元賄款。