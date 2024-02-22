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將恢復軍事審判？ 國防部：仍待研議

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

軍事審判爭議太多，雖然我國義務役已經恢復至1年，但還需要更多討論。國防部22日宣布《陸海空軍懲罰法》與《軍人權益事件處理法》修正草案，將由官兵權益保障會（下稱權保會）負責軍人訴訟權利的救濟。外界詢問是否會恢復軍事審判，國防部官員表示，還在研議中。

增加軍人救濟管道

國防部表示，現行《陸海空軍懲罰法》承襲民國19年制定時的法律體系，由於立法背景已與現況有顯然不同，因此特別邀請專家學者，依照司法院大法官解釋（包括憲法法庭裁判）意旨及實務需求，並參考先進國家法制，通盤檢討修正，以確保懲罰制度能更加公正與有效。

法律事務司司長、中將沈世偉指出，現行軍人權益之救濟是按照爭議的類型，分別依《訴願法》走行政救濟程序，或機關自行訂定的行政規則辦理，欠缺整合性的專法，盼由《軍人權益事件處理法》的立法能填補現行法制上的不足，預計《陸海空軍懲罰法》將增修軍人移付司法懲戒之要件與配套。

舉辦軍審研討會

《軍人權益事件處理法》則規定，軍人不服所屬機關對其所為涉及軍人身分變更、公法上財產請求、獎懲或考績事項之行政處分，除法律別有規定外，得向地方軍事法院設置之權保會提起復審。軍人不服復審或再申訴決定，得向高等軍事法院設置之勤務法庭提起第一審行政訴訟。

但媒體質疑，各界都相當關注義務役恢復一年後，恢復「軍事審判」的可能性。對此，沈世偉回應說，由於軍事審判仍有爭議，因此目前尚未推動，但國防部並沒有停止內部研究，將於3月初舉行大型學術研討會，邀請學者、專家與實務律師討論對軍事審判的看法。

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