涉誘騙猥褻2女童二度延押 彰化代理教師抗告遭駁回

彰化1名代理教師涉誘騙2女童強制猥褻，法官裁定二度延押，男師不服僅有女童片面指訴，提起抗告；高分院認男師雖已終身不得聘為教師，仍可能接觸學生，羈押原因仍在，駁回抗告。

據起訴書內容，此名男子在國小擔任代理教師，民國111年某日以給糖果為由，先後誘騙2名女童到圖書館強制猥褻；又於某日，誘使其中1名女童在住處自行拍攝私密照給他，導致女童罹患創傷壓力症候群，告知家人後全案才曝光。

事後這名代理教師坦承部分犯行，向2名女童父親道歉，遭學校性別平等教育委員會終止聘約及終身不得聘任為兼任、代課及代理教師。檢方認男師涉犯加重強制性交罪（2次）、加重強制猥褻罪（1次）、兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項之罪（1次）嫌疑重大，提起公訴。

台灣高等法院台中分院刑事裁定文指出，去年8月24日執行羈押禁見，法官認為有繼續羈押必要，11月24日起延長羈押2月，並禁止接見、通信，今年1月16日裁定二度延押2月。

此名代理教師不服延押裁定，向台中高分院提抗告，他認為是否有違反女童意願，僅為女童單方面指訴，證詞憑信性有重大瑕疵；他已遭終身不得聘任為教師，未有在生活環境中接觸兒少的可能，並無反覆實施同一犯罪之虞，同時也與2童家屬達成和解，盡力彌補損害，因此無羈押必要。

高分院法官調查，抗告人在2個月內對於其中1名被害人加害不只1次、全案被害人人數不只1人，而且都是他生活環境接觸的幼齡學童，足認有反覆實行同一加重強制性交、加重強制猥褻罪的傾向；抗告人雖終止聘約及終身不得聘任為兼任、代課及代理教師，仍可能利用過去教學取得的資訊接觸到幼童學生，無法因此認定抗告人沒有反覆實施之虞，羈押原因仍存在，斟酌涉案情節重大，並無理由認裁定延長羈押為不當，應予駁回。