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獨／志願役4年簽下去...「他」變「她」反悔了 得賠國防部

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣簡姓男子原是義務役士兵，前年2月簽下志願役4年役期，擔任空軍士兵，未料轉志願役不到一年時間，因不適應軍旅生活，向軍方申請「不適服」，去年1月獲核定退伍；經查，簡男因性別認同，有作變性手術，才申請退伍，國防部依規定向簡女索取8.9萬元賠償未果，提起行政訴訟，台中高等行政法院判簡女要賠。

經查，南投縣簡姓男子原是義務役役男，前年2月初才簽下4年役期的志願役，經國防部核定在空軍防空部任職，不過轉任志願役士兵不到一年時間，簡即在同年底向軍方以不適應軍旅生活的「不適服現役」為理由，向軍方申請退伍，國防部在去年初核定退伍。

據了解，簡男因性別認同問題，有變性手術，身分證已變更為女性，才會在簽下志願役後，未服滿4年役期，即以不適應軍旅生活為由，向軍方申請退伍。

因簡女未服滿現役最少年限，依志願士兵不適服現役賠償辦法，需要依規定賠償國防部，國防部經計算後，簡女需賠償8.9萬餘元給國防部，但簡女置之不理，未在最後解繳期限前賠償。

國防部經多次寄發存證信函、撥打簡女手機，但都未獲得回應，空軍防空部因此向台中高等行政法院提起返回公法上不當得利之訴。

此案在台中高等行政法院審理期間，簡女都沒有依期到場，也沒有提出書狀作何聲明或陳述，法院據此認定，簡女已經合法通知未到場，因此依據調查結果，認為空軍司令部主張是真實，認定軍方請求簡女支付8.9萬元有理由，簡女需支付，仍可上訴。

南投縣簡姓男子在前年簽下4年志願役後因變性，申請退伍，因未滿服役最少年限，軍方請求簡需賠償8.9萬元，台中高等行政法院判准。圖／本報資料照
南投縣簡姓男子在前年簽下4年志願役後因變性，申請退伍，因未滿服役最少年限，軍方請求簡需賠償8.9萬元，台中高等行政法院判准。圖／本報資料照

國防部 志願役 空軍

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