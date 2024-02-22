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交通違規照片看不清？竹市警提供線上查詢服務

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

民眾因交通違規遭逕行舉發，常會反應違規通知單上照片太小，無法清楚辨識違規情形，新竹市警方指出，將從今日起實施新措施，民眾可直接至交通隊便民服務網查詢該案違規照片，節省還要向舉發單位申請查詢照片的時間。

警方說，民眾除可自警察局官方網站連結至「交通違規便民服務網」外，亦提供民眾收到舉發通知單後，以手機掃描照片上方QR code，即可連結至查詢頁面，進入網站後民眾僅需輸入「舉發單號」、「車牌號碼」及「違規日期」，就可檢視該違規案件照片。

警方指出，本查詢服務提供民眾查詢新竹市警察局各單位今年1月1日後以科學儀器採證逕行舉發(不含違規停車拖吊)及民眾檢舉的案件採證照片資料，並自舉發日起1年內均得使用該網頁查詢。

另外，目前民眾違規可能不清楚罰鍰後是否有記點處分，如闖紅燈違規罰鍰1800至5400元並記違規點數3點，超速違規罰鍰1200至6000元並記違規點數1點，駕駛人在1年內，交通違規記點每達12點者，將遭監理機關吊扣駕駛執照2個月；2年內經吊扣駕駛執照2次，再有記點違規時，吊銷駕駛執照。

為方便民眾查詢記點情形，警交通隊亦同時加入「違規記點方便查QR code」，提醒民眾注意自己累計違規點數，也避免因記點而遭到駕照吊扣或吊銷處分。

警方指出，交通違規舉發的目的不是為了處罰民眾，而是為了保障道路交通的安全與順暢，除持續針對嚴重危害之違規行為強化執法及觀念宣導外，交通隊也將持續精進提供更加便民的措施，來服務用路民眾。

警方指出，查詢服務提供民眾查詢新竹市警察局各單位今年1月1日後以科學儀器採證逕行舉發（不含違規停車拖吊）及民眾檢舉案件採證照片資料，並自舉發日起1年內都可使用該網頁查詢。圖／警方提供
警方指出，查詢服務提供民眾查詢新竹市警察局各單位今年1月1日後以科學儀器採證逕行舉發（不含違規停車拖吊）及民眾檢舉案件採證照片資料，並自舉發日起1年內都可使用該網頁查詢。圖／警方提供
交通違規照片看不清？新竹市警方提供線上查詢服務。圖／警方提供
交通違規照片看不清？新竹市警方提供線上查詢服務。圖／警方提供

交通違規 記點

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