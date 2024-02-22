高雄便當名店百萬讓渡 買家得手「豆乳豬」秘方卻毀約打對台

以「腐乳豬飯」在高雄便當界打響名號的張姓男子，有意將便當店頂讓，包含設備、配方共以100萬元由楊女接手，但張男指控楊女拿到配方後卻毀約，還以相似店名「打對台」，氣得張男對楊女求償配方費用共52萬餘元，法院審理後，認楊女應賠償張男51萬3750元。

判決指出，張男自行研發「豆乳豬」，並在鳳山開設便當店，在鳳山頗具名氣，前年5月間，張男有意將店面頂讓，楊女有意接手，兩人簽下契約，張不僅將裝潢、設備交給楊女，還將「豆乳豬」配方、技巧傳授給楊女。

但張男將豆乳豬配方傳給楊女後，楊卻未依約支付100萬元讓渡金，前年6月10日委託律師寄發律師函終止雙方契約，雙方解約1個月左右，楊女便以相似店名開業，賣起張男開發的豆乳豬。

張男不滿，認為他依合約傳授配方、技巧，楊女卻事後毀約，根本是想要騙取他的營業祕密，因100萬元讓渡金中有50萬元是傳授配方所支付，連同配方金額、張男教導期間薪資等，合計向楊女求償52萬9000元。

楊女挨告後反駁，稱張男從未教導她豆乳豬配方、技術，傳送的PDF檔他也從未打開，並不清楚檔案就是豆乳豬配方，不應要求她賠償。

法官依據雙方合約，認為合約明訂張男應在期限內教導楊女配方，在訂有期限的繼續性契約下，不許當事人任何一方於此等期限屆至前任意解消繼續性契約，因此楊女並無終止契約的權力。

法官認為，張男將標題為「灶堂豝飯.pdf」的檔案傳給楊女，經勘驗檔案，文件內容為店舖內主要產品的成分跟原料比例，符合「配方」定義，因此張男確實有將配方電子檔傳給楊女。