影／立委網路詐騙總體檢 刑事局：多管道同步下架

立法委員邱志偉今天召集行政院、刑事局、法務部、數發部、金管會等相關單位代表召開記者會，指出近年社群網站詐騙以及名人遭冒名問題嚴峻，卻經常檢舉求助無門，社群帳號下架緩慢，致使國人受騙金額年年創高。呼籲政府相關部門應正視「冒名、詐騙」問題，所造成國人的困擾，期待透過政府盡早提出完整的配套措施，讓打詐成效更好，不再成為民眾的噩夢。

根據刑事局統計，2023年一整年民眾網路受詐的財損就高達39.8億元，相較於2022年，幾乎是年成長近一倍。雖然，2023年政府已經修正「證券投資信託及顧問法」，並且經由立法院三讀後，社群平台加大力道下架違法冒名以及投資詐騙廣告，但遭冒名的案例仍然居高不下。邱志偉表示，甚至連他個人的臉書、IG都遭冒用，跟社群平台檢舉卻都無法下架，代表冒名問題依舊嚴峻。