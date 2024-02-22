快訊

從台積布局觀風向 日本、印度可望成為半導體強權？

納瓦尼死因成謎！他曝：心臟遭「一拳KO」身亡

兩大毒梟春節前一進一出 昔左右手落網後毒后小妖悄出獄

影／立委網路詐騙總體檢 刑事局：多管道同步下架

攝影中心／ 林俊良／即時報導

立法委員邱志偉今天召集行政院、刑事局、法務部、數發部、金管會等相關單位代表召開記者會，指出近年社群網站詐騙以及名人遭冒名問題嚴峻，卻經常檢舉求助無門，社群帳號下架緩慢，致使國人受騙金額年年創高。呼籲政府相關部門應正視「冒名、詐騙」問題，所造成國人的困擾，期待透過政府盡早提出完整的配套措施，讓打詐成效更好，不再成為民眾的噩夢。

根據刑事局統計，2023年一整年民眾網路受詐的財損就高達39.8億元，相較於2022年，幾乎是年成長近一倍。雖然，2023年政府已經修正「證券投資信託及顧問法」，並且經由立法院三讀後，社群平台加大力道下架違法冒名以及投資詐騙廣告，但遭冒名的案例仍然居高不下。邱志偉表示，甚至連他個人的臉書、IG都遭冒用，跟社群平台檢舉卻都無法下架，代表冒名問題依舊嚴峻。

出席政府部門相關代表陸續發言，警政署刑事局打詐中心大隊長黃國師表示，去年「證券投資信託及顧問法」新法實施後，刑事局、法務部、金管會已建立多管道平台，打詐團隊需要政府公務部門一起合作，未來會建立多管道同步下架機制。對於立委指稱宣導不夠會虛心檢討。邱志偉表示，刑事局雖然已在去年6月，法已有設立165詐騙網，但外界多不知道到此檢舉平台，顯見刑事局宣傳成效不彰。他呼籲，應該要將檢舉平台曝光度強化，並至臉書投放，利用關鍵字投放，只要有相類似的投資相關廣告，下方應該要有警語以及附上刑事局165防詐騙的檢舉連結。

立法委員邱志偉今天召集行政院、刑事局、法務部、數發部、金管會等相關單位代表，召開記者會指出，近年社群網站詐騙以及名人遭冒名問題嚴峻，國人受騙金額年年創高。他呼籲政府相關部門應正視「冒名、詐騙」問題，所造成國人的困擾，期待透過政府盡早提出完整的配套措施，讓打詐成效更好，不再成為民眾的噩夢。記者林俊良／攝影
立法委員邱志偉今天召集行政院、刑事局、法務部、數發部、金管會等相關單位代表，召開記者會指出，近年社群網站詐騙以及名人遭冒名問題嚴峻，國人受騙金額年年創高。他呼籲政府相關部門應正視「冒名、詐騙」問題，所造成國人的困擾，期待透過政府盡早提出完整的配套措施，讓打詐成效更好，不再成為民眾的噩夢。記者林俊良／攝影
立法委員邱志偉召開「打詐成效總體檢」記者會指出，行政院辦公室主任李憲明（左）、警政署刑事局打詐中心大隊長黃國師（右）等人應邀出席。記者林俊良／攝影
立法委員邱志偉召開「打詐成效總體檢」記者會指出，行政院辦公室主任李憲明（左）、警政署刑事局打詐中心大隊長黃國師（右）等人應邀出席。記者林俊良／攝影

社群 詐騙 邱志偉

延伸閱讀

挺過退場危機 高苑科大改名「台鋼科大」培育技職人才

高雄日治建物「岡山水塔」修復工程延宕 在地人頻抱怨

涉散布不實訊息！晚安小雞遭柬警拘留 刑事局參考2年前「血奴案」揭最慘下場

喊被毆打搶錢！網紅「晚安小雞」遭柬埔寨警拘留、控誹謗 刑事局：恐涉3罪

相關新聞

大S不服汪小菲搬移隱匿4幅畫不起訴 高檢發回北檢續查

藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲情逝後，對簿公堂。汪小菲前年從原住所搬移4件高價值畫作，大S提告汪涉犯損害債權。台北地檢署...

337人春節休假遭記過 台鐵產業工會批勞動部律師開庭講「屁話」

台鐵產業工會2017年春節發起依法休假活動，事後有337人被送考成委員會記過懲處，工會向勞動部申請不當勞動行為裁決被駁回...

高雄便當名店百萬讓渡 買家得手「豆乳豬」秘方卻毀約打對台

以「腐乳豬飯」在高雄便當界打響名號的張姓男子，有意將便當店頂讓，包含設備、配方共以100萬元由楊女接手，但張男指控楊女拿...

嘉義老翁一地二賣辯稱失智…買方不甘提告 法院判應履行契約

7旬薛姓老翁將嘉義市一塊土地賣給洪姓夫婦並訂立買賣契約收取首期170萬元，老翁竟與更高價買家訂約收受839萬元，願加倍賠...

苗栗縣議員黃聲全「這餐我請」涉賄 二審今維持判3年10月

苗栗縣議員黃聲全被控在前年選舉期間前，2次招待選民餐宴，在包廂內向選民宣稱「這餐我請」，一審黃被認定違反選罷法，判刑3年...

電表封印破壞…願賠短收電費 台電求償1年電費法院判准

基隆市李姓男子開設的公司地點的電表，被查出封印鎖遭破壞再封回，台電依電業法求償1年的電費36萬多元。李男指台電不應將電表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。