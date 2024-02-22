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電表封印破壞…願賠短收電費 台電求償1年電費法院判准

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市李姓男子開設的公司地點的電表，被查出封印鎖遭破壞再封回，台電依電業法求償1年的電費36萬多元。李男指台電不應將電表故障推諉是他所為，他會補繳短收電費，但不認侵權並需賠償。基隆地院審理後，認定李男違規用電屬實，台電求償1年電費有理由，判李須全額賠償。全案可上訴。

台電起訴主張，去年6月28日派員會同用電人李男開設的公司處用電時，發現電表封印鎖遭破壞再封回，電表已不見同字鉛封印，內部構造軸心偏離，導致電表無法正常計量。李男查看屬實，當場於台灣電力公司用電實地調查書上簽名並蓋章同意。台電計算後依電業法和違規用電處理規則，向李男及李男擔任負責任的公司，連帶追償電費36萬3783元。

李男抗辯指出，公司設在電表用址，但實際上用電地址並未從事任何商業行為，用電僅供居住用途。居家電力使用平均電費本屬低廉，有何動機違規用電？他在2021年初遷入前，台電曾派人修繕電表，而未將封印封回或調整構造軸心也不無可能，要將電表故障推諉是他所為，台電應負舉證責任。

李男並提出去年各期電費資料，指台電更換新電表後，用電情形與同期歷史電費相比並無明顯差異。以他的職業、經歷，也難認會為2個月微薄差額電費，雇用他人將電表拆封，獲取不法利益。當天在用電實地調查書簽名，是指在電表自然損壞情形下，會補繳短收電費，而非自認有侵權行為，願負損害賠償之責，聲明駁回告訴。

法官審理後指出，影響用電因素很多，台電依電業法規定追償費用，為法定的特殊計算基準，無從僅以李男公司去年5、6月，去年7、8月和去年9、10月3期電費，與前年和大前年同期電費比較，並無顯著差異，做有利李男的認定。

法官認為台電依用電設備、用電種類、瓦特數，再按供電時間及電價追償1年電費36萬3783元有理由，可以採認，應予准許。李男及李所開設公司各負全部給付義務，其中1人給付，其他人即應同免給付責任。

基隆市李姓男子開設的公司地點的電表封印鎖遭破壞再封回，台電依電業法求償1年的電費36萬多元。基隆地院審理後，認定李男違規用電屬實，台電求償有理由，判李須全額賠償。記者邱瑞杰／攝影
基隆市李姓男子開設的公司地點的電表封印鎖遭破壞再封回，台電依電業法求償1年的電費36萬多元。基隆地院審理後，認定李男違規用電屬實，台電求償有理由，判李須全額賠償。記者邱瑞杰／攝影

台電 基隆 電價

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