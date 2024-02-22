快訊

惡臭燒民怨！蔣萬安下令複式通報：所有人給我雞婆一點

蓋拉格訪台之際 美宣布新一筆對台軍售

48秒擊落6枚來襲目標 服役40年的愛國者飛彈是神勇或浪費？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉郭台銘連署「像老鼠會拉人」 屏檢起訴周典論 建請從重量刑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏檢依違反總統選舉罷免法起訴周典論（右），周否認犯行、難認悔悟，建議法院從重量刑，周典論今移審，法院預計今開庭。圖／報系資料照
屏檢依違反總統選舉罷免法起訴周典論（右），周否認犯行、難認悔悟，建議法院從重量刑，周典論今移審，法院預計今開庭。圖／報系資料照
鴻海創辦人郭台銘去年爭取獨立參選總統，屏東地檢署調查，議長周典論涉出資500萬元交付給潮州鎮長周品全、鎮長司機陳男，以每分連署書500元對價，要兩人搜集連署書，像「老鼠會方式拉人連署」。屏檢依違反總統選舉罷免法起訴周典論，且周否認犯行、難認悔悟，建議法院從重量刑，鎮長周品全等四人緩起訴處分，分別向公庫支付50萬到10萬元。周典論今移審，法院預計今開庭。

起訴指出，周典論在去年9月1日晚間23點，在其新園鄉住處交付150萬元給周品全，再於當月約為18日前後晚間9點，交付350萬元給周品全與鎮長司機陳男，並交代兩人要以老鼠會拉人、給錢的方式，發放給參與連署的民眾，若能提供10份連署書，即發5千元費用，及一份對價500元，作為搜集連署書，周品全將其中10萬元交給陳，作為處理連署相關事宜費用。

陳姓司機在去年10月初，要求潮州某宮廟堂主黃男成立連署站，並以每份500元連署書，向他人搜集連署書，堂主黃姓夫妻檔答應，再以每份200元連署書對價向黃姓民眾等多人邀集連署；連署期間，司機陳男向去年10月初向黃姓堂主取得數十份連署書，並以每份500元連署書對交付連署書費用給黃姓堂主。

檢方起訴指出，周典論違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款交付賄賂而使人為特定被連署人連署罪嫌，依法提起公訴，周典論的賄選行為戕害民主政治正常發展，以金錢影響連署及選舉結果的行徑實非足取，且否認犯行、難認有悔悟之意，建請從重量刑， 以示警惕。

起訴指出，鎮長周品全、鎮長司機陳男、堂主黃姓夫妻等4人，坦承犯行，權衡刑法第57條各款事項及公共利益之維護，認以緩起訴處分為適當，緩起訴期間3年，四人在緩起訴處分確定之日起算六個月內，分別向公庫支付50萬到10萬元。

周典論 連署書

延伸閱讀

影／涉收購郭台銘連署書案 潮州鎮長周品全收押近兩個月今復職

昨透露郭台銘致電稱「支持柯文哲就是保送賴清德」 周孟蓉：父今早被借提

屏縣議長周典論遭羈押提抗告 高分院二審駁回

周典論選前被收押 竹市議長許修睿：政治操作痕跡太明顯

相關新聞

2刀刺死鄰居辯「我就是有病」 退休公務員二審維持14年刑理由曝光

許姓退休公務員聲稱樓上黃姓住戶長期製造噪音，害他失眠，前年9月2日晚間趁黃下樓倒垃圾，拿水果刀猛刺致死，許殺人後開車逃往...

高雄警員收賄包庇賭博電玩一度無罪 今更三審從輕改判8年

高雄市仁武、鳳山警分局6名官警被控2012年起集體收賄500多萬元，包庇賭博電玩業者；除鳳山分局文山派出所警員巫文利還在...

涉郭台銘連署「像老鼠會拉人」 屏檢起訴周典論 建請從重量刑

鴻海創辦人郭台銘去年爭取獨立參選總統，屏東地檢署調查，議長周典論涉出資500萬元交付給潮州鎮長周品全、鎮長司機陳男，以每...

她走上維修電扶梯跌傷怪北捷 求償103萬結局曝光

台北捷運善導寺站4年前維修站內2號電扶梯時，何姓女子走上隔壁一併停止運作的電扶梯，結果絆倒致右肱骨撕裂性骨折，何女主張「...

北市中山區住商大樓內藏天九賭場 警凌晨突襲逮34人

台北市警方日前獲報中山區民權東路一處住商大樓內藏有職業賭場，今凌晨集結警力上門搜索，當場查獲現場負責人、員工、賭客等34...

警上山打獵遭誤擊亡 凶嫌收押、2親友交保

南投謝姓警員與范姓表哥、詹姓兄弟上山打獵，謝卻中彈身亡；檢警查出，同行3人疑為掩飾犯行串供滅證，事後詹兄坦承誤擊，昨天訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。