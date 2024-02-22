涉郭台銘連署「像老鼠會拉人」 屏檢起訴周典論 建請從重量刑

屏檢依違反總統選舉罷免法起訴周典論（右），周否認犯行、難認悔悟，建議法院從重量刑，周典論今移審，法院預計今開庭。圖／報系資料照 鴻海創辦人郭台銘去年爭取獨立參選總統，屏東地檢署調查，議長周典論涉出資500萬元交付給潮州鎮長周品全、鎮長司機陳男，以每分連署書500元對價，要兩人搜集連署書，像「老鼠會方式拉人連署」。屏檢依違反總統選舉罷免法起訴周典論，且周否認犯行、難認悔悟，建議法院從重量刑，鎮長周品全等四人緩起訴處分，分別向公庫支付50萬到10萬元。周典論今移審，法院預計今開庭。

起訴指出，周典論在去年9月1日晚間23點，在其新園鄉住處交付150萬元給周品全，再於當月約為18日前後晚間9點，交付350萬元給周品全與鎮長司機陳男，並交代兩人要以老鼠會拉人、給錢的方式，發放給參與連署的民眾，若能提供10份連署書，即發5千元費用，及一份對價500元，作為搜集連署書，周品全將其中10萬元交給陳，作為處理連署相關事宜費用。

陳姓司機在去年10月初，要求潮州某宮廟堂主黃男成立連署站，並以每份500元連署書，向他人搜集連署書，堂主黃姓夫妻檔答應，再以每份200元連署書對價向黃姓民眾等多人邀集連署；連署期間，司機陳男向去年10月初向黃姓堂主取得數十份連署書，並以每份500元連署書對交付連署書費用給黃姓堂主。

檢方起訴指出，周典論違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款交付賄賂而使人為特定被連署人連署罪嫌，依法提起公訴，周典論的賄選行為戕害民主政治正常發展，以金錢影響連署及選舉結果的行徑實非足取，且否認犯行、難認有悔悟之意，建請從重量刑， 以示警惕。

起訴指出，鎮長周品全、鎮長司機陳男、堂主黃姓夫妻等4人，坦承犯行，權衡刑法第57條各款事項及公共利益之維護，認以緩起訴處分為適當，緩起訴期間3年，四人在緩起訴處分確定之日起算六個月內，分別向公庫支付50萬到10萬元。