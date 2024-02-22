北市中山區住商大樓內藏天九賭場 警凌晨突襲逮34人

台北市警方日前獲報中山區民權東路一處住商大樓內藏有職業賭場，今凌晨集結警力上門搜索，當場查獲現場負責人、員工、賭客等34人，查扣天九牌、賭資及籌碼逾百萬元，帶回偵辦中，詢後將分別依刑法賭博罪送辦、依社會秩序維護法裁罰。

警方調查，台北市警局先前獲報，中山區民權東路一段某住商大樓內暗藏職業賭場，經埋伏蒐證，昨凌晨2時許集結警局督察室、中山分局、保安警察大隊、特勤中隊等警力上門突襲搜索，當場查獲天九牌職業賭場。

員警查獲現場負責人45歲張姓男子、員工39歲吳姓男子、50歲周姓男子，及31名賭客，查扣抽頭金2萬4900元、賭資現金31萬7100元、籌碼94萬7000元、天九牌、骰子、監視器設備等證物，全數帶回偵辦。