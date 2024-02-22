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北市中山區住商大樓內藏天九賭場 警凌晨突襲逮34人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方日前獲報中山區民權東路一處住商大樓內藏有職業賭場，今凌晨集結警力上門搜索，當場查獲現場負責人、員工、賭客等34人，查扣天九牌、賭資及籌碼逾百萬元，帶回偵辦中，詢後將分別依刑法賭博罪送辦、依社會秩序維護法裁罰。

警方調查，台北市警局先前獲報，中山區民權東路一段某住商大樓內暗藏職業賭場，經埋伏蒐證，昨凌晨2時許集結警局督察室、中山分局、保安警察大隊、特勤中隊等警力上門突襲搜索，當場查獲天九牌職業賭場。

員警查獲現場負責人45歲張姓男子、員工39歲吳姓男子、50歲周姓男子，及31名賭客，查扣抽頭金2萬4900元、賭資現金31萬7100元、籌碼94萬7000元、天九牌、骰子、監視器設備等證物，全數帶回偵辦。

據悉，該賭場約於去年底開始營業，以會員制過濾賭客、規避查緝，平時賭客要經過賭場人員引導，才能上樓行賭。警方表示，全案目前仍在一一偵詢中，詢後將依刑法賭博罪將張男等3人移送台北地檢署偵辦，另依社會秩序維護法裁罰其餘31名賭客。

警方查扣抽頭金2萬4900元、賭資現金31萬7100元、籌碼94萬7000元、天九牌、骰子、監視器設備等證物。記者李隆揆／翻攝
警方查扣抽頭金2萬4900元、賭資現金31萬7100元、籌碼94萬7000元、天九牌、骰子、監視器設備等證物。記者李隆揆／翻攝

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