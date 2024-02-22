2刀刺死鄰居辯「我就是有病」 退休公務員二審維持14年刑理由曝光

許姓退休公務員自認樓上黃姓住戶長期製造噪音，害他失眠，拿水果刀猛刺黃2刀致死。基隆地方法院依殺人罪判許14年徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。資料照片。記者王宏舜／攝影 許姓退休公務員聲稱樓上黃姓住戶長期製造噪音，害他失眠，前年9月2日晚間趁黃下樓倒垃圾，拿水果刀猛刺致死，許殺人後開車逃往碧砂漁港棄車，人躲在浮動碼頭暗處，在海裡泡整夜直到天亮才被發現逮捕。基隆地院依殺人罪判許14年徒刑，台灣高等法院認為許犯案時辨識與控制能力未顯著降低，但精神確實有問題，今駁回上訴。

警方調查，黃姓死者（68歲）當晚8點多自住處下樓倒垃圾，在社區門口遭跑船退休的許姓男子（68歲）持刀正面砍殺2刀，倒臥血泊，傷勢集中在胸、頸，大量失血不治。

許行凶後駕車逃逸，調閱監視器追查，車子被棄置在八斗子碧砂漁港旁，但人不知去向，一度懷疑畏罪跳海，但在許家中找到染有血跡的凶刀。隔天上午6點多，有民眾發現許在一處浮動碼頭船板下方躲藏，胸部以下都泡海中，只有頭露出來，雙手拉住上方的輪胎撐著，員警獲報逮人。

警方和海巡人員到場時，許說「我快撐不住了，沒力氣了」，海巡人員將他拉上岸，警方戒護由救護車送醫，僅有失溫並無大礙。

許表示，因黃常在樓上讓地板發生震動，害他睡不著覺，心情很差，長期以來和黃多次口角，這回又吵了一架才殺人。基隆地院認為許姓男子受精神疾病影響，對聲響極為敏感，不易成眠、動輒暴怒，並固執己見，因堅持是黃姓死者製造噪音干擾，埋下殺人動機，惡性不輕。黃姓死者生活正常，並未製造聲響，竟遭許「妄認、誤解」，好端端下樓倒垃圾卻飛來橫禍，慘遭砍2刀奪命，令人扼腕不忍。

基院考量許多次懺悔，並願將僅有財產、名下所有基隆市北寧路2樓房屋過戶給被害人家屬賠償，非全無悔改之意與彌補之心，判14年徒刑。

檢方和許都針對量刑上訴，高院開庭時，退休數十年的許抱怨自己外強中乾，身體常「不舒服」，並牽拖里長沒有好好處理噪音問題，也有責任，還說黃家人在他報警時就不吵了。

法官詢問為何殺人？許先感慨「我希望代替黃死」，並說自己只有在黃胸前劃一刀，振振有詞說「我就是有病」。許說，原本在省教育廳當船長，退休多年一直無業，靠每月5萬的退休金過活，他恨自己「外表好看」但身體欠安，腦袋還壞掉。

黃太太泣訴原本四代和樂安詳，丈夫出去倒個垃圾，5分鐘就喪命，「我每天聞先生衣服的味道懷念」生活被從天堂打到地獄，永遠也不會原諒凶手。

高院審理後認為許姓兇手在殺人時，辨識能力和控制行為能力沒有降低，但他精神狀況的確有問題，無法判處死刑或無期徒刑，因此維持14年徒刑。