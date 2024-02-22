聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／採購標案疑涉貪收回扣？ 簡志偉：司法會還我清白！
桃園市國民黨籍山地原住民市議員簡志偉、陳瑛被控以議員配合款採購桃園市三所學校的廣播系統設備汰換更新等工程，透過特定規格綁標，讓特定廠商得標並收取回扣，桃園地檢署昨指揮法務部調查局桃園市調處搜索2人位於桃園市議會研究室及住處，但未帶走任何資料，同時也依涉嫌貪汙治罪條例罪被告身分約談簡、陳到案，檢方複訊後，陳瑛昨夜無保請回，簡志偉今晨近3點諭令20萬元交保候傳。
簡志偉昨天上午主動到市調處報到，期間因律師另有案要開庭，暫停訊問，因此調查官的偵訊過程直到昨天深夜才結束，並於昨天深夜將簡送至桃園地檢署進行複訊，簡同樣未上銬而是由2名律師陪同抵達，今天凌晨0時才步入偵查庭，複訊過程歷時2個半小時，檢方最後諭知以20萬元交保；離去時簡面容憔悴地表示，「今天來這邊做個說明，有信心、也相信司法會還給我清白！」，對於相關案情，他說由於案件尚在偵查中，他尊重司法，不便多做說明。
簡的律師步出偵查庭後，立刻聯繫簡的服務處人員除告知能以20萬元交保的好消息外，同時也詢問保釋金要如何繳交，由於將近凌晨3點，離簡的住處或大溪服務處皆有段距離，律師阿莎力地表示「要幫忙辦理交保事宜，費用就和律師費一起算好了」於是至桃檢一樓大廳的提款機領取，詎料，提領次數加上皮夾所有現鈔總計只有15萬元，只好請法警詢問簡剩下5萬元是否能由他提領，最後簡在3名法警陪同下，由拘留室出來領錢，繳交後才獲得自由。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言