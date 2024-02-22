影／採購標案疑涉貪收回扣？ 簡志偉：司法會還我清白！

桃園市國民黨籍山地原住民市議員簡志偉、陳瑛被控以議員配合款採購桃園市三所學校的廣播系統設備汰換更新等工程，透過特定規格綁標，讓特定廠商得標並收取回扣，桃園地檢署昨指揮法務部調查局桃園市調處搜索2人位於桃園市議會研究室及住處，但未帶走任何資料，同時也依涉嫌貪汙治罪條例罪被告身分約談簡、陳到案，檢方複訊後，陳瑛昨夜無保請回，簡志偉今晨近3點諭令20萬元交保候傳。

簡志偉昨天上午主動到市調處報到，期間因律師另有案要開庭，暫停訊問，因此調查官的偵訊過程直到昨天深夜才結束，並於昨天深夜將簡送至桃園地檢署進行複訊，簡同樣未上銬而是由2名律師陪同抵達，今天凌晨0時才步入偵查庭，複訊過程歷時2個半小時，檢方最後諭知以20萬元交保；離去時簡面容憔悴地表示，「今天來這邊做個說明，有信心、也相信司法會還給我清白！」，對於相關案情，他說由於案件尚在偵查中，他尊重司法，不便多做說明。