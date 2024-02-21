影／被檢舉綁標收回扣？ 陳瑛：「誤會一場」仍會為民服務

桃園市國民黨籍山地原住民市議員簡志偉、陳瑛被控以議員配合款採購桃園市三所學校的廣播系統設備汰換更新等工程，透過特定規格綁標，讓特定廠商得標並收取回扣，桃園地檢署今指揮法務部調查局桃園市調處搜索2人位於桃園市議會研究室及住處，但未帶走任何資料，同時也依涉嫌貪汙治罪條例罪被告身分約談簡、陳到案，陳經檢方複訊後深夜無保請回，至於簡迄今仍在市調處漏夜偵訊中。

陳瑛今早主動到市調處報到，卻因律師緣故直等到下午2點多才開始進行偵訊筆錄，晚間7點多至桃檢複訊，並未上手銬等刑具，由律師及助理陪同坐在地檢署大廳等候傳喚，晚間8點30分才步入偵查庭，複訊過程歷時90分鐘，檢方最後諭知無保請回；離去時陳與律師皆表示「誤會一場」，表示未來仍會繼續使用議員款為民服務。