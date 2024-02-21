文創法首例！工程師自寫AI程式搶黃牛票 認罪再交還27.9萬獲緩起訴

刑事局去年9月間逮捕一名周姓電腦工程師，涉嫌利用自行撰寫的AI外掛程式，收取代購費替民眾至各大售票網站，搶購熱門演唱會黃牛票，3個月內得手票券152張，成為去年6月剛施行的文化創意產業發展法防堵黃牛搶票首例。由於周男被捕後隨即認罪，並立刻交還27.9萬元不法所得，新北地檢署今處分緩起訴，並命其5個月內繳交50萬元給公庫。

為健全藝文活動發展，今年6月2日文化創意產業發展法正式施行上路，規定將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售，按票券張數，處票面金額或定價10至50倍罰鍰；以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券取得訂票或取票憑證，處3年以下有期徒刑，或科或併科3百萬元以下罰金，俗稱「防黃牛條款」。

檢警調查，現年30餘歲的周男，2019年成立「輕鬆購工作室」代購演唱會門票網站、臉書粉絲專頁，民眾若願付費代為搶票，可用LINE傳送欲購買演唱會門票的場次、區域、張數，匯款代購費到周男銀行帳戶，每張票平均收費1至3千元不等，最高則到8000元。

據了解，近年各大售票網站為杜絕有心人士以電腦程式搶票，多採取圖形驗證碼及過濾相同IP大量、重複購買，甚至會設置專輯名稱、藝人獲獎紀錄等問題，加以防堵，但周男自行撰寫的AI搶票程式，能辨識圖形驗證再輸入英文字母或阿拉伯數字，並建立藝人資料庫，以對應提問，另以VPN網路跳板轉移訂票IP，因此成功率極高。

經查，周男成功搶票的演唱會，包括韓星太妍、李鍾碩、韓團（G）I-DLE、INFINITE、D&E、糜先生、日本搖滾天團ONE OK ROCK、台灣藝人伍佰、王心凌、徐佳瑩、嘻哈歌手Post Malone及韓國人氣選秀節目PEAK TIME 的6組團體，全都是炙手可熱的藝人。