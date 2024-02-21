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騎共享機車載友人 18歲男左右搖晃「酒駕超標」...同車也挨罰6000

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

王姓男子日前酒後騎共享機車Go share載友人要回家，路上巡邏警員看到他騎車搖擺攔查，一測果然超標酒測值每公升0.25毫克，正好觸犯刑法公共危險罪，當場被移送法辦，並吃上最少2.2萬元罰鍰，同車友人也因「連帶責任」被罰6000元。警方指出，酒駕新制去年上路，若民眾駕駛共享機車，罰鍰將加重二分之一，呼籲民眾勿心存僥倖。

中正二分局思源街派出所14日晚上11點多，發現王男（18歲）騎共享機車Go share載人左右搖晃，上前攔查，用酒精檢知器測試有酒精反應，再用酒測器檢驗，他酒測值每公升0.25毫克，已觸犯刑法。

王男供稱自己沒喝酒，是跟朋友歡唱後離開KTV，不慎將調酒「See you tomorrow」打翻，酒沾染到旁邊的鹹酥雞，吃下鹹酥雞才因此超標，但酒駕事實明確，警方依公共危險罪移送法辦；同車友人連帶被罰6000元。

警方指出，機車駕駛酒測值超標，不僅面臨刑責，還將吃下1萬5000元至9萬元罰鍰，去年酒駕新法上路，同車乘客採「連帶罰」，處以6000元至1萬5000元罰鍰；若民眾駕駛租賃車，罰鍰將加重二分之一。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王姓男子日前酒後騎共享機車載友人，但強調沒有喝酒，是吃「酒香鹹酥雞」，仍被依法送辦。記者翁至成／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
王姓男子日前酒後騎共享機車載友人，但強調沒有喝酒，是吃「酒香鹹酥雞」，仍被依法送辦。記者翁至成／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
王姓男子日前酒後騎共享機車載友人，但強調沒有喝酒，是吃「酒香鹹酥雞」，仍被依法送辦。記者翁至成／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
王姓男子日前酒後騎共享機車載友人，但強調沒有喝酒，是吃「酒香鹹酥雞」，仍被依法送辦。記者翁至成／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

超標 酒測 酒駕

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