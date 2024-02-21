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帳戶供詐團接收贓款500元 他還提領花用…被重判1年2月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台北吳姓女子去年2月9日誤信IG上可提供居家賺錢的管道廣告，與詐欺集團成員聯繫，要求她需先支付押金避免棄單，她將500元匯入指定帳戶後察覺有異報警，揪出馬姓男子隔天到ATM提款，馬辯稱帳戶遭盜用，不為法官採信，認他以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪處1年2月。

檢警調查，馬將銀行帳戶提供詐欺集團接收詐騙贓款，在IG刊登不實廣告，表示可提供居家賺錢管道，吳女瀏覽後透過LINE聯繫，詐團成員佯稱，需先支付押金避免棄單。去年2月9日下午3時33分，吳女將500元匯入該帳戶，馬隔天晚間6時19分許前往台南南區某便利超商，操作自動櫃員機，自帳戶提領包含吳女匯款在內的1萬3000元，製造金流斷點。吳女察覺有異，向台北市警局報案，經台南地檢署偵查起訴。

馬坦承，該帳戶是他所申辦，也在便利超商操作自動櫃員機提領1萬3000元。他辯稱，不認識詐騙集團，不知道被害人為何匯錢到自己的帳戶內，因為有錢所以就提領出來花用。

台南地院指出，馬指稱帳戶是遭盜用，但他自稱帳戶沒有交付給他人使用，又如何會遭他人盜用？若馬非屬詐騙集團成員，對於自己帳戶內突然多出來的錢，必然感到困惑，而報警或聯絡銀行處理，豈會明知不是自己的錢，卻又將其提領花用殆盡。

台南地院表示，馬不僅止於提供帳戶幫助詐欺取財或洗錢而已，必然是屬於詐騙集團中的成員之一，為自己不法利益，提供銀行帳戶作為向告訴人詐欺取財帳戶工具，在告訴人遭詐騙而依指示匯入500元後，馬再持提款卡將帳戶內款項提領花用。

法官語重心長說，我國詐欺事件頻傳，嚴重損及社會治安及國際形象，且利用網際網路實施詐欺取財犯行，使得詐欺的對象範圍更加廣闊，而偵查更是查緝不易，破壞人與人之間的信賴關係，造成受害人求償無門，成為犯罪偵查死角。

本件並造成告訴人受有500元經濟損失，馬不僅否認犯行，且未賠償告訴人所受損失，犯後態度不佳，認馬共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪處1年2月，可上訴。

台南地院表示，馬男不僅止於提供帳戶幫助詐欺取財或洗錢而已，必然是屬於詐騙集團中的成員之一，在吳女遭詐騙而依指示匯入500元後，馬再持提款卡將帳戶內款項提領花用。圖／本報資料照
台南地院表示，馬男不僅止於提供帳戶幫助詐欺取財或洗錢而已，必然是屬於詐騙集團中的成員之一，在吳女遭詐騙而依指示匯入500元後，馬再持提款卡將帳戶內款項提領花用。圖／本報資料照

詐欺 詐騙集團 贓款

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