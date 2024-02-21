疑綁標收回扣…檢調搜索桃園市議會 約談藍營2原民市議員

桃園又傳出有議員疑似利用議員地方建設建議款綁標校園工程，收取回扣情事，桃園地檢署今天上午指揮法務部桃園市調查處前往桃園市議會，針對山地原住民市議員簡志偉、陳瑛的辦公室搜索，並將2人約談到案，由於桃園市議會將於後天進行臨時會的議程，檢調事先已取得議會同意執行搜索，同時帶走大批卷證；對此，桃園地檢署表示「偵查不公開」，不願透露一絲案情。

根據議會人士指出，雖然市議會目前仍在休會期間，議員們並未到市議會，不過本月23日直到3月8日市議會將進行第7、8次臨時會，檢調上午搜索前先至國民黨黨團辦公室知會，並在議會同意下，分別前往簡志偉、陳瑛的搜索辦公室，帶回疑似議員補助款等相關資料後，同步約談2名原民議員到案說明。

桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍表示，檢調偵辦桃園市議員案件一切依法進行，至於相關議員涉案情節由於偵查不公開，目前不便說明相關案情。