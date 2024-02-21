台中男菜刀狠砍闆娘釀濺血縫37針 只因幻想不給他賒帳

台中陳姓男子情緒不穩，幻想和附近檳榔攤翁姓老闆娘育有1女，小孩卻遭翁殺害、吃掉，又自認翁不給他賒帳就持28公分菜刀朝翁猛砍，翁女頭、脖子縫了37針才撿回一命，直言希望法院判重一點；法院依精神鑑定結果減刑後，依殺人未遂罪判陳3年，施以監護3年，可上訴。

檢警調查，陳男長年因幻聽、妄想，以為和神岡區1間檳榔攤的翁姓老闆娘有1個女兒，自己因尋找女兒未果，懷疑是被翁女殺害，又自認翁女網路簽賭贏得6000萬元卻拒絕讓他在檳榔攤賒帳。

陳男心生不滿，2023年7月31日拿了1把菜刀夾藏在雨傘中，攜帶到檳榔攤前趁著翁女轉身拿商品時，突然抽出刀子朝翁的頭部、脖子猛砍好幾刀，釀翁頭皮、耳朵、肩膀及手肘都有撕裂傷，全身更是縫37針，另受有腦震盪，緊急送醫才撿回一命。

台中地院審理時，陳男坦承持刀攻擊翁女，但辯稱自己一時氣憤想要嚇她，還說翁女受傷的地方是頭皮沒有大動脈，頸部也只是流血而已，並稱自己有閃大動脈。

法院查，陳男在警詢時自稱和翁女有生1個女兒，女兒卻被翁女殺害、吃掉，懷疑翁是大陸間諜，且翁賭博贏6000萬元卻不讓他賒帳因此心情很差，當下才一邊砍一邊喊「叫你拿錢給我」；翁女則說，根本不認識陳，是陳近2年常來買東西，最近不給他賒帳就被警告。

另陳男送精神鑑定結果認為，他雖多年有幻聽、被害妄想等，但了解殺人可能受有刑責，後續也有嘗試掩蓋事實、藏匿凶刀，評估符合刑法第19條辨識行為能力顯著減低，依法減刑。