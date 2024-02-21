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深夜送貨「喝阿比」提神 25歲桃園男酒測超標喊冤：不知含酒精

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名25歲鄭姓男子昨深夜開車運送豬肉，行經春日路時遇到警方酒駕攔檢，發現酒測值超標，對此鄭男喊冤平時深夜工作怕精神不濟，都會喝提神飲料，未料飲料竟含有酒精，相當傻眼，全案依法移請偵辦。

昨深夜11點30分許，桃園警分局同安派出所員警在春日路與三民路口取締酒駕，攔查一名駕駛貨車運送豬肉的25歲鄭姓男子，員警發現他身上散發酒味，請他配合實施酒測，結果測試值為每公升0.28毫克已超過標準值，達公共危險等級。

鄭男解釋，平日負責在深夜至清晨期間運送溫體豬肉至各市場攤位，為防止精神不濟會喝一些提神飲料，當晚也是以「提神飲料加沙士」飲用，不知道竟含有酒精，眼見酒測超標當場愣住，趕緊打電話向老闆求救，改派其他同事支援繼續送貨以免耽誤時間，全案依法移請偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市一名25歲鄭姓男子昨深夜開車運送豬肉，行經春日路時遇到警方酒駕攔檢，發現酒測值超標。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名25歲鄭姓男子昨深夜開車運送豬肉，行經春日路時遇到警方酒駕攔檢，發現酒測值超標。記者周嘉茹／翻攝
鄭男喊冤平時深夜工作怕精神不濟，都會喝提神飲料，未料飲料竟含有酒精，全案依法移請偵辦。記者周嘉茹／翻攝
鄭男喊冤平時深夜工作怕精神不濟，都會喝提神飲料，未料飲料竟含有酒精，全案依法移請偵辦。記者周嘉茹／翻攝

酒測 酒駕

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