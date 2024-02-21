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找槍手助考生作弊捧到國營事業鐵飯碗 首腦和解二審換輕判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

黃耀進為首的國考舞弊集團，幫22名考生考上中油台電等6大國營企業，不法獲利高達上千萬元，黃被依詐欺罪判刑3年6月，他不服上訴，高雄高分院今上午宣判，考量黃跟國營事業單位和解，從輕改判2年8月。

判決指出，檢調查出，在中油擔任技術員的黃耀進，主辦國考舞弊集團，他接受考生委託後，找來台、清、交等名校畢業生當「槍手」，冒充考生本人應考，成功騙過試務人員，若考生無法面對二試測驗，黃男等人還會提供進階服務，讓考生順利錄取。

檢廉調查後，發現黃耀進從2015年至集團遭到查獲為止，至少成功幫助22名考生進入台糖、中鋼、中油等國營事業任職，每筆價碼從90至130萬不等，不法獲利超過5000萬元，經雄檢調查後起訴，黃耀進一審被判刑3年6月。

黃不服上訴高雄高分院，合議庭今上午宣判，由於部分犯行被認定無罪，加上一審與中油和解，上訴後，又與台糖、中鋼達成和解，並均依和解條件履行完畢，從輕改判2年8月，仍可上訴。

中鋼示意圖。本報資料照片
中鋼示意圖。本報資料照片

中油 台電 詐欺

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