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法官出包 台中前區長涉貪撤銷發回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

台中市和平區前區長林建堂涉委由清潔隊員謝震宇當白手套，利用前瞻計畫補助自來水工程機會，向六間廠商索賄五八九萬元，一審判林六年六月；案件上訴，台中高分院審理時發現，謝在偵查期間遭檢方聲押獲准，謝提抗告，當時審理羈押庭法官，後來調回台中地院竟審理此案，違反法院組織法規定，昨撤銷一審判決，全案發回地院更審。

林建堂、清潔隊員謝震宇涉向廠商收回扣，去年六月一審審結，合議庭依貪汙治罪條例、洩密等罪將林、謝判刑判，全案上訴台中高分院，由審判長陳宏卿、受命法官林美玲、陪席法官楊陵萍組成的合議庭。

二審指出，周莉菁二○二一年時任台中高分院法官，檢方調查期間，同案被告謝震宇不服台中地院裁定羈押處分，上訴台中高分院，周當時審理此羈押庭，同年四月卅日駁回謝抗告；周在二○二二年八月卅一日調回台中地院，擔任此案審判長，有違法院組織法規定。

依照法院組織法第十四條之一規定，地院與高院分設刑事強制處分庭，承辦該案件法官，不得辦理同一案件審判事務。

台中地院行政庭長李進清說，此案非周調任台中地院任職的「威股」案件，而是同一合議庭中「迅股」法官擔任受命法官案件，周擔任審判長，分案時卷內未檢附強制處分迴避查詢列表，才會造成此狀況，已指示紀錄科分案室避免類似狀況再度發生。

檢方調查，六十七歲林建堂過去曾因賣官、背信案遭懲戒法院撤職、入監，五十五歲謝震宇二○○○年起擔任和平鄉建設課約僱員，熟稔工程事務，與廠商多有互動，林涉委由謝擔任白手套，在擔任和平區長任內，以前瞻計畫補助，用六個工程採購案，向廠商收取一成至一成五的回扣，涉犯貪汙及洩密罪。

回扣 貪汙

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