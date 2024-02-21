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議長賄選案4月宣判 爐碴案審理中

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南八八槍擊案、學甲爐碴案、正副議長賄選案接著「連環爆」。台南八八槍擊案昨一審宣判，正副議長賄選案預定四月廿九日宣判，學甲爐碴案仍在審理中，案件進度各界關注。

台南地檢署偵辦正副議長賄選案，認定民進黨前中執委郭再欽、民進黨正副議長邱莉莉、林志展密謀以每票至少一千萬利誘、恐嚇等方式，讓國民黨議員李文俊等人跑票，欲促成邱、李配「綠藍結盟」，去年三月間，檢方依起訴違反選舉罷免法等起訴邱莉莉等十人。

歷經一年審理，台南正副議長賄選案二月十三日辯論終結，邱莉莉等十人均主張無罪，律師團認為此案為政治「換票」，且無具體事證認邱等人涉及賄選，司法更不應介入政治事件。合議庭定四月廿九日宣判。

此外，台南地檢署偵辦三年，認定明祥馨公司收受爐碴後，沒確實破碎就填埋，涉嫌違法在學甲農地等填埋六十七萬多公噸，前年十二月底依違反廢棄物清理法等，起訴郭再欽等八人，台南地院多次召開準備庭。

除郭再欽、股東、地主否認犯案，指檢方起訴涉違反廢棄物清理法等均不是事實。清運業者則主張認回填物是「產品」而非「廢棄物」。

然而，學甲爐碴案相關卷證多達四大箱，台南地院光在準備程序上徵詢相關被告，以及釐清相關的掩埋場址前後航照圖、google衛星照片、地籍圖及相關交易往來帳戶等證物大費周章。全案仍在審理中。

台南 廢棄物 賄選

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