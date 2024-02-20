傳菜單變「住宿、按摩、泡湯」 曾格爾不倫富商拋新辯詞：語音辨識出錯

女子曾格爾以「攀登14座8000公尺高山」計畫募資，卻與富商陳坤保到三二行館，陳妻岳啟儒控配偶權遭侵犯，求償200萬元，一審判曾女賠30萬。台灣高等法院今續行準備程序，對於為何傳「住宿、按摩、泡湯」等簡訊給陳，曾女辯在山上訊號不好「語音辨識錯誤」，原本要傳的是「菜單」；岳女委任律師吳彥鋒指曾女說法變來變去、越描越黑。

陳坤保、岳啟儒1995年10月結婚，有兩個小孩，原本生活美滿。岳啟儒控訴曾格爾當初對外募資，經常請陳坤保贊助登山款項，兩人互動頻繁，但她卻在2022年8月29日發現丈夫和曾女互傳「親愛的」簡訊，還到溫泉飯店三二行館按摩、用餐、共宿一房，往來不正常，讓她飽受精神痛楚，因此提告求償。

曾格爾稱部分訊息是岳啟儒未經陳坤保同意，任意拿取他的iPad、破解密碼，查看他們間的對話訊息，已侵害她與陳坤保間的通訊自由，不具證據能力。曾女說，陳坤保多次向她表達自己單身、跟岳啟儒早已離婚、很孤單，因此她不知道陳是有配偶的人；2022年8月29日至三二行館用餐，沒有泡湯、共宿。曾女稱未回應陳的曖昧對話，只是「單純受話方」，沒有侵犯岳啟儒的配偶權；就算有，求償200萬元金額過高。

友人證稱，陳坤保當著大家的面說「我太太終於要回來了，等好久」，陳坤保也表示在曾格爾面前介紹過妻子，而曾格爾在簡訊裡也問過陳「不是啊你又不是單身要怎麼帶我去」，士林地方法院認定她知道陳非單身。另外，曾格爾也提到「『住』三二日式的然後試那個新套餐」，士院認為如果只是為了享用美食，根本沒有預訂住宿套房的必要，認定共赴三二行館除了用餐，還有泡湯和住宿。陳坤保證稱當天曾格爾圍著大毛巾，他有點尷尬，也圍著小毛巾，他坐在曾女旁邊聊天，有摸她的肩膀、腰和胸，有肢體碰觸，她的手也有順勢碰到他的生殖器，「擺在上面大約4、5秒」，但是有隔毛巾。

一審認定曾格爾與陳坤保確實於2022年8月29日同住三二行館，且互碰私密部位，不法侵害岳啟儒的配偶權，情節重大，衡酌岳女為仲誼公關顧問公司負責人，在時尚精品公關業界有一定知名度，而曾格爾則是國內攀登高山計畫的登山者，判曾女賠償30萬元。

曾女上訴，高院今續行準備程序，法官整理不爭事實，詢問是否曾傳送「住宿、按摩、泡湯」等訊息給陳？曾女回應字句是真實的，但當時她在山上訊號不好，因此「語音辨識錯誤」才傳成這些字詞，並說當天單純只有吃飯，如果要住宿應該是傳旅館資料。

曾格爾表示當晚吃完晚餐就離開了，她聲請調中華電信基地台位置。律師吳彥鋒質疑曾格爾改口「要訂房才能用餐」的說法，並指如果是這樣，何必隔天安排按摩？曾女這時脫口「我是法鼓山榮譽董事，我是去法鼓山的活動」。

法官詢問「是否有預約30日按摩？」曾格爾答稱「沒有」，因要參加法鼓山的活動，不可能按摩；法官這時也質疑「為什麼要強調隔天人在附近？」她說只是報告隔天有活動。

法官定3月19日再開庭，將依曾格爾的聲請向中華電信發文查詢基地台位置。

庭訊結束後，吳彥鋒受訪表示在一審時就有想過要調手機訊號、基地台，但這些資料通常只保留6個月，時間早已超過；媒體詢問曾格爾原本語音輸入是要輸入什麼文字、卻跳出「住宿、按摩、泡湯」？她卻跳針說「對方提出來的證據是有經過刪減、變造的」。