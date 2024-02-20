台南88槍案宣判！藍稱甩民進黨耳光要求道歉 綠諷請備好2千份雞排

台南學甲88槍擊案，台南地院下午宣判，策畫者洪政軍判10年、槍手孔祥志判8年，王文宗判6月等，國民黨團表示，王文宗只判6個月，此案狠狠甩了民進黨一耳光，總統大選前民進黨從至中央到地方全推給國民黨，說是國民黨主導策畫88槍擊案，判決出爐，感謝司法還給國民黨清白及公道，王文宗不是指使者，全案都是因為郭再欽涉及太陽光電黑金，利益分配不均所致請抹黑的賴清德總統公開道歉，民進黨市議員蔡筱薇若不發送2千份雞排，也公開道歉。

台南市議會民進黨團則說，88槍案在選舉期間一直被國民黨政治操作，汙名化台南市政府綠電政策及民進黨，企圖影響市長及議員選舉，從判決結果證明本案就是私人糾紛，與上述市府、政黨均無關，請惡意的國民黨不要玷污台南市政。

蔡筱薇也說，王文宗被判有期徒刑了，就是全案的重要關係人物，她不需要道歉，也沒有和蔡育輝賭雞排，只是提醒他要做好要送2千份雞排的準備。

台南市議會國民黨團發言人蔡育輝表示，法院的判決也證明，中華民國目前推行的非核家園，制度設置有問題，為什麼台南市大部分工程都是郭再欽在負責，不論是饋線、地方工程或國營事業、民間都要找他，擺不平才會被開槍。

蔡育輝強調，法院判決證明和88槍案和國民黨無關，要求民進黨台南市議員蔡筱薇要道歉，蔡筱薇一面喊說88槍和國民黨有關，一面抹黑王文宗說他是幕後主使者，他說王文宗絕對不是幕後主使，若輸他賠2千份雞排，呼籲蔡筱薇不要再縮腳要道歉，不然要賠2千份雞排，做錯就要勇敢道歉，把事實說清楚，法院認證全案是郭再欽（民進黨前中執委）做太陽能光電官商勾結的不良典範，蔡筱薇和民進黨部要道歉。

民進黨團則回應說，一直以來，秉持尊重司法判決的立場，期許判決書中能明確交代事情原委，並將幕後主使者及政治相關連結正確記載，還給台南市政府及民進黨團公道。本案涉及的相關人等判決有重有輕，也相信司法秉持毋枉毋縱的精神，針對應該上訴的部分絕對會堅持到底，將犯罪者繩之以法。