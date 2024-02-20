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婦做試管嬰兒冷凍胚胎未果 竟遭尪要脅離婚！丈夫、小三判賠50萬元

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

試管嬰兒求子的婦人，遭結婚7年的丈夫許男，無預警通知離婚，且拿小三腹中的胎兒威脅，不告知離婚日期就去墮胎等，提告求償200萬元。士林地方法院認為，許男及小三侵害配偶權，應共同給付婦人50萬元。

婦人主張，她和丈夫結婚7年，為符合夫家期待，動刀、抽血、吃藥，做試管嬰兒手術，2022年8月間，丈夫許男突然通知要離婚，且拒絕溝通，直到9月間發現小三的訊息，得知小三知道許男已婚後，竟繼續交往，同年11月間，許男稱小三懷孕，如不願意離婚就會墮胎，要脅要離婚等，許男及小三侵害配偶權，請求賠償200萬元。 

許男主張，結婚後感情不睦甚久，早無夫妻感情，無侵害配偶權，縱認行為逾越一般男女交往成度，200萬元金額過高。小三則主張，懷孕是在當年9月底左右，但她10月才知許男已婚身分，無故意或過失侵權。  

婦產科醫師指出，一般是用妊娠週數減去兩周，就是可能受孕的時間。法官依小三在婦產科照射超音波時間推算，受孕日應在10月15日附近，而小三主張10月8日查看臉書發現許男結婚照片，才知已婚事實，受孕日應已知許男已婚身分。

法官認定，許男與小三逾越朋友交情，不正常往來親密關係 ，超過配偶容忍範圍，考量，原告與許男結婚多年，未有子女，曾進行試管嬰兒手術，兩度動刀、多次抽血吃藥，冷凍保存胚胎，期許能符合男子及其家人期待等，判許男與小三侵權，應共同賠償50萬元慰撫金。可上訴。

婦人做試管嬰兒，冷凍保存胚胎，卻遭丈夫要脅離婚，法院判丈夫、小三賠償50萬元（圖非本案）。圖／本報資料照片
婦人做試管嬰兒，冷凍保存胚胎，卻遭丈夫要脅離婚，法院判丈夫、小三賠償50萬元（圖非本案）。圖／本報資料照片

結婚 試管嬰兒 離婚

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