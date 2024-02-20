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砸1420萬元追求女直播主婚約落空 法院：他一廂情願

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

何姓男子追求台中楊姓女直播主，控訴和楊以結婚為前提替她還債、買房花了1420萬元，對方卻態度丕變分手，對她求償100萬元，楊則說從未答應和何交往。法院認為，楊未施用詐術、雙方無婚約，且何一廂情願規畫和楊共築未來藍圖，認為他求償無理由判處駁回，可上訴。

何男主張，他2021年在直播平台認識楊女並展開追求，楊也傳LINE說願以結婚為前提和他交往，並相約由他替楊女還清貸款、買房及存到一定金額後結婚，自己同年10月至2022年5月間，前後匯了1420萬多元到楊戶頭。

何表示，楊女2022年8月對他態度大轉，也不願返還款項，對楊提贈與物返還、求償100萬元；楊女抗辯稱，何男是她直播的聽眾，首次見面何就說很重視她女兒，並主動說要幫還貸款、買房，但自己從未答應要和他結婚，只同意交往。

楊女也說，交往時沒看過何身分證，後來發現他疑似有配偶才喪失信任，但自己從未對何男施用詐術或訂立婚約，也未答應和他結婚作為受贈條件。

台中地院根據2人LINE對話發現，何傳「能追求你嗎？」楊回「哈哈，好」，何再提議「以結婚為對象」，楊則問「日期壓什麼時候讓我有個底」，從對話可知何男表達結婚之意，楊女加以答覆，並未主動以結婚為由索討金錢，難認有施用詐術，另也難認雙方有婚約。

法院也發現，何男雖提出一紙便籤，上記載追求楊女結婚時間，並列出3項目標，包括「1.還清款項600萬元，2.買1間4房以上房子，3.存一筆款項給楊當私房錢」等，但都是何男一廂情願記載其規畫或試圖和楊共築未來的藍圖，認為何男主張無理由，判處駁回。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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