台中毒駕男市區亂竄釀2死1傷 國民法官判12年 上訴二審今駁回

男子劉俊龍毒駕在台中市區亂竄釀2死1傷，是中部首件由國民法官審理案件，去年9月初審結，依公共危險致死、肇事逃逸罪，判刑12年，全案上訴台中高分院，二審今宣判，駁回劉上訴，仍可上訴最高法院。

劉俊龍涉嫌毒駕釀兩死案是台中國民法官首起審理案件，社會關注，此案在去年9月初由國民法官審結，判刑12年，此案檢方與劉都提起上訴，此案由受命法官梁堯銘、審判長郭瑞祥、陪席法官許文碩組成的合議庭審理，今天審結宣判。

合議庭指出，一審已具體審酌刑法各款量刑因子，此案為國民法官參與審判的案件，有關科刑事項的評議，都經包含國民法官、法官雙方意見在內過半數之意見決定，並非單純由職業法官評決。

合議庭表示，國民參與審判制度的重要目的，在於國民與法官共同參與刑事審判，反映一般國民正當的法律感情，增進人民對於司法的瞭解與信賴。

原審量刑是經國民法官與法官過半數意見評決，所量處的刑度也無輕重失據或偏執一方之不當，本院自應予以尊重。檢察官上訴意旨指摘原審量刑過輕、劉俊龍上訴意旨指摘原審量刑過重，都無理由，應予駁回。

此案在二審審理時間，劉俊龍因腳傷行動不便，坐輪椅出庭，劉還說一審量刑過重，「若獲輕判出獄後會賠償被害人家屬」，死者女兒則控訴，劉根本未找人談和解，希望法官重判。

起訴指出，劉男（48歲）去年1月14日吸安非他命，15日晚上7點開車經東區復興路、立德街追撞1輛停等紅燈小客車，劉怕無照、毒駕行為曝光，央求對方游姓車主不要報案但未獲理會，最後一路狂飆連闖10個紅燈、逆向，撞死騎車的葉姓男子（65歲），雙載的連姓女子（38歲）。