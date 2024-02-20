國寶總裁朱國榮棄保潛逃 北市土地開發案地主再告1條偽證罪

國寶集團總裁朱國榮去年棄保潛逃遭通緝6案，5億1千7百萬保金沒收，外傳已逃至大陸地區。去年底一名李姓女地主指控，朱國榮涉因一起台北市土地開發案，因款項引發糾紛，提告偽證罪嫌，對此士林地檢署安排2月22日庭期，通知告訴人到案說明。

土地開發糾紛涉偽證案，源於2006年間，地主李女與朱國榮旗下土地開發公司，合作台北市一起土地開發案，雙方對於款項有所爭執引爆糾紛，李女指控朱國榮當年涉嫌偽證罪，提告詐欺、背信、偽證等罪等，但檢方調查後給予不起訴處分，且經高檢署駁回再議後確定。

據悉，李姓女地主去年再度持相關事證提告偽證罪，士林地檢署分他字案偵辦，預計今年2月22日通知李女到案說明。