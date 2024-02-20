2女看護年紀加總138歲…病房互毆 桃園地院調解成功不告了
衛福部桃園醫院8樓的病房區去年元月某日清晨，有2名中年女看護因財務糾紛起衝突進而互毆，直到值班護理師出手阻止，2人才住手，事後互控傷害皆遭桃園地檢署以傷害罪起訴，法院進入審理程序前先行調解，茲被告2人經院方調解成立並分別撤回告訴，桃園地院日前做出公訴不受理判決。
根據起訴事實指出，73歲阿新嬤和65歲阿霞姊同姓黃皆擔任看護工作，2023年1月13日上午6點，在衛福部桃園醫院8樓病房區遭遇，2人因雙方有財務糾紛發生口角，竟然互相拉扯、出手毆對方，導致阿新嬤受有頸部挫傷與前胸壁挫傷，阿霞姊除了有頭部損傷、手指擦傷外，下背部肌肉、筋膜及韌帶拉傷，雙雙驗傷提告。
桃園地院去年12月初召開準備庭，於開庭前先安排調解，阿新嬤和阿霞姊經過一番調解後，雙雙同意撤回告訴，並於法院的準備庭時製作筆錄及附上刑事撤回告訴狀，法官近日做出公訴不受理判決。
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