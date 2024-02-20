快訊

綠營地方大老、宜蘭員山鄉民代表會主席許芳明驚傳離世

頂大教授退休讓教職空缺多 但本土博士為何仍處劣勢

台南88槍擊案宣判！ 「紅龜」洪政軍重判10年 王文宗判6月

失聯移工操作鍋爐氣爆釀死 生技公司老闆判刑6月

中央社／ 南投縣20日電

統園生技公司聘僱越南籍武姓失聯移工在香菇寮工作並操作殺菌蒸氣鍋，不料蒸氣鍋超壓爆裂噴出高溫蒸氣造成武男全身燒燙傷死亡，莊姓負責人遭判刑6月，緩刑2年。全案可上訴。

位於國姓鄉的統園生物科技有限公司民國111年8月11日發生香菇寮鍋爐氣爆造成4人受傷，其中1人最後傷重死亡，南投地方檢察署去年依過失致死罪嫌起訴統園生技公司及莊姓代表人，南投地方法院近日判處統園公司應執行罰金新台幣8萬元、莊姓代表人有期徒刑6月，可易科罰金，以1000元折算1天，緩刑2年。

根據南投地方檢察署起訴書，統園公司曾聘僱越南籍失聯移工遭罰15萬元，111年6月又聘僱行蹤不明、已廢止居留許可的越南籍武姓男子及武男母親阮女，武男負責裝填菇料、操作屬危險性設備的殺菌蒸氣鍋，公司卻未依鍋爐及壓力容器安全規則，指派具資格操作人員及專業主管，而由莊姓代表人指示武男逕行操作設備。

武男111年8月11日將香菇等物料搬進殺菌蒸氣鍋後開啟運轉，接著在蒸氣鍋附近打掃環境，不料蒸氣鍋超壓，安全閥又失效，導致蒸氣鍋本體因高壓破裂，而使高壓、高溫蒸氣外洩噴出，在蒸氣鍋前的武男閃避不及遭高溫蒸氣噴灑全身，同年8月13日傷重不治死亡。

判決書指出，莊姓被告身為公司負責人，非法容留外國人工作影響國民就業機會，也未注意賦予勞工安全就業環境，造成被害人武男死亡，考量犯後坦承犯行，並與被害人家屬達成和解且給付賠償，統園公司依職業安全衛生法、就業服務法各科罰金5萬元，應執行8萬元，莊姓負責人則依過失致人於死罪判刑6月。

南投 高溫

延伸閱讀

南投廬山停車場成危樓 卻只拆一半…縣府釋疑

南投獲捐千包白米及120萬元 助老少照顧、弱勢急用

國中學歷密醫執業30年 造成病患小病變大病 檢方起訴建請不宜緩刑

初六開工...台中鐵板燒店疑氣爆傳巨響 民眾嚇壞：以為大地震

相關新聞

蕭美琴美國籍爭議未了！2人告副總統當選無效還聲請保全證據

副總統當選人蕭美琴被曾姓、莊姓市民質疑未放棄美國國籍，而不得登記為副總統候選人，2人提告請求台北高等行政法院判決蕭美琴當...

「告五人」宜蘭演唱會門票搶破頭 民眾購票遭詐騙7600元

出身宜蘭的知名音樂團體「告五人」3月16日將在宜蘭開唱，日前一開放購票馬上被搶購一空，不少民眾一票難求，在網路社團私人交...

台中男海線狂撒鐵釘 多人爆胎引恐慌…下場恐坐牢8月

台中顏姓男子和家人吵架心情不好就拿整桶上千根鐵釘在台中沙鹿、清水及梧棲一帶海線亂撒，釀經過至少20輛汽機車遭刺破輪胎，一...

砸1420萬元追求女直播主婚約落空 法院：他一廂情願

何姓男子追求台中楊姓女直播主，控訴和楊以結婚為前提替她還債、買房花了1420萬元，對方卻態度丕變分手，對她求償100萬元...

台中毒駕男市區亂竄釀2死1傷 國民法官判12年 上訴二審今駁回

男子劉俊龍毒駕在台中市區亂竄釀2死1傷，是中部首件由國民法官審理案件，去年9月初審結，依公共危險致死、肇事逃逸罪，判刑1...

國寶總裁朱國榮棄保潛逃 北市土地開發案地主再告1條偽證罪

國寶集團總裁朱國榮去年棄保潛逃遭通緝6案，5億1千7百萬保金沒收，外傳已逃至大陸地區。去年底一名李姓女地主指控，朱國榮涉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。