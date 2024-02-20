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國寶總裁朱國榮遭告土地詐欺 士檢分他案偵辦中

中央社／ 台北20日電

國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃遭通緝，被檢方發函註銷護照，又因一起多年前的台北市土地開發案中與地主發生糾紛，日前遭地主向士林地檢署對朱國榮提告詐欺、背信等罪嫌。

士林地檢署向中央社記者證實，此案曾給予朱國榮不起訴處分，並經台灣高檢等檢察署駁回再議後確定，日前再度接獲刑事告訴及相關事證，已分他字案偵辦中，由承辦檢察官依法通知相關人到案說明。

檢方接獲告訴指出，一名地主與朱國榮旗下土地開發公司，於民國95年間合作一起台北市土地開發案，地主將土地賣給朱國榮後，不久後雙方因款項發生糾紛，並懷疑朱於當年偵查時作偽證，因此提告朱國榮詐欺、背信、偽證等罪。

此外，地主質疑朱國榮透過相關公司多次轉手土地，於交易中墊高土地價格，令朱國榮旗下土地開發公司蒙受損失，因此另告發朱國榮涉嫌違反證券交易法特別背信罪。據悉，檢察官已通知告訴人於2月22日到案說明。

朱國榮棄保潛逃海外，棄保金額新台幣5億1700萬元，已由台灣高等法院、台北地方法院共計6案發布通緝中，檢察官已函請法院並轉請外交部領事事務局廢止、註銷朱國榮護照，日前傳出朱國榮於中國遭逮捕，刑事局透過管道查證，尚未接獲回應。

朱國榮 檢察官 護照

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