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蕭美琴挨告副總統當選無效 移由台灣高等法院審理

中央社／ 台北20日電

副總統當選人蕭美琴遭民眾提告指控她不符參選資格，沒有中華民國國籍，應當選無效，並聲請保全證據。台北高等行政法院認為，無審判權，日前裁定案件移送台灣高等法院審理。

台北高等行政法院裁定指出，曾姓及莊姓民眾提起行政訴訟及聲請保全證據主張，公民有權選舉總統、副總統，他們有權起訴及兼聲請保全證據，聲請保全蕭美琴取得中華民國身分證資料，以證明她無參選副總統的身分。

2名民眾主張，蕭美琴自傳自承其母親為美國人，出生時即具有美國國籍，並無中華民國國籍，民國90年當選僑選立委，於91年放棄美國籍，並申請中華民國身分證取得台灣戶籍，其是因歸化取得中華民國國籍，與法律規定的副總統候選人的參選資格不符。

2人還說，蕭美琴如果不曾放棄美國國籍，甚且具有外國國籍者，不得登記為總統或副總統候選人，如她確有放棄美國國籍，應提出「Certificate of Loss of Nationality」，以證明其放棄美國國籍的說法為真，聲明及請求法院判決蕭美琴於中華民國第16任副總統當選無效。

台北高等行政法院認為，依總統副總統選舉罷免法第105條規定，提起當選無效之訴，應專屬於中央政府所在地的高等法院管轄，行政法院並無審判權，2人提出行政訴訟，自有違誤，因此依職權將本件移送至有受理權限的管轄法院，即台灣高等法院。可抗告。

國籍 美國 蕭美琴

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