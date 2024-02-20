獨／罕見！台中法官違反規定...和平前區長收回扣撤銷發回

台中市和平區前區長林建堂涉收回扣，一審被判6年6月，不過二審因同案被告謝震宇在一審審理期間，法官有違反法院組織法規定，今撤銷判決，發回地院審理。圖／本報資料照

台中市和平區前區長林建堂因欠債、選舉開銷，委由清潔隊員謝震宇當白手套，利用前瞻計畫補助自來水工程機會，向6間廠商索賄589萬元，一審認林坦認犯罪、繳回犯罪所得，判刑6年6月，二審今天宣判，合議庭指出，審理時發現，此案台中地院審理法官，與當初裁定被告羈押的法官為同一位，已違反法院組織法規定，基於訴訟人權，撤銷一審判決，發回台中地院審理。

林建堂與擔任白手套的清潔隊員謝震宇涉向廠商收回扣案，一審林被判刑6年6月、謝被判3月至5年3月徒刑，未定應執行刑，全案上訴台中高分院後，由審判長陳宏卿、受命法官林美玲、陪席法官楊陵萍組成的合議庭審理。

二審合議庭審理期間發現，此案被告謝震宇在當初檢方偵辦期間，有認定犯罪嫌疑重大，向台中地院聲請羈押，當時審理羈押庭的法官是周莉菁，也是後來審理此案的審判長。

合議庭認為，此案雖然被告沒有在法院爭執此事項，但合議庭在審理期間發現後，認為已違反法院組織法的規定，基於被告訴訟人權，因此撤銷一審判決、宣告沒收部分也均撤銷，發回台中地院由另一個合議庭審理。

合議庭指出，雖然僅有謝震宇部分違反法院組織法規定，但謝與林建堂的犯行，有共同犯罪事實，因此將全案撤銷，發回台中地院審理。

依照法院組織法第14條之一的規定，地院與高院分設刑事強制處分庭，承辦該案件的法官，不得辦理同一案件的審判事務。

檢方調查，台中市和平區前區長林建堂（67歲）過去曾因賣官、背信案遭懲戒法院撤職、入監，謝震宇（55歲）則從2000年起擔任和平鄉建設課約僱員，熟稔工程事務，與廠商多有互動，林涉委由謝擔任白手套，在擔任和平區長任內，以前瞻計畫補補助，用6個工程採購案，向廠商收取10％至15％的回扣。