正宮宣示主權淋她咖啡 她從此聞到咖啡味就怕

中和一家汽車經銷商陳姓員工遭妻子懷疑與莊姓女同事有染，陳妻拿兩杯咖啡走到莊女身後，先將一杯咖啡從她椅背倒下，莊女感覺濕熱而起身，兩人口角、扯髮，陳妻再將另杯咖啡潑到莊女身上。莊女提告並求償，訴苦「聞到咖啡味就怕」，台灣高等法院刑事庭依強暴侮辱罪判陳妻拘役30日定讞，民事庭則判她須賠償2萬元精神慰撫金。

莊女（42歲）表示，陳妻（46歲）因懷疑自己的老公和她有曖昧，2021年4月13日一大早就拿了2杯咖啡到她辦公室，先是將一杯咖啡倒在她身後，接著踢踹、拉扯頭髮，她因此而彎腰，陳妻又將手中的另一杯咖啡往她身上潑。

莊女表示自己的身體、名譽、自由權遭侵害，此後聽到身後有人走動或是聞到咖啡味，都心有餘悸，最後辭職。她提侵權行為損害賠償訴訟，向陳妻求償200萬元精神慰撫金。

陳妻辯稱莊女侵害她配偶權，還透過各種方式騷擾她，為了生活不被打擾，她才到辦公室找人。陳妻聲稱只是把咖啡倒在莊女的椅背上，目的是要讓椅子濕掉，讓莊女「坐立不安」，並不是直接潑向她。

新北地方法院民事庭判陳妻須賠償莊女2萬元，因金額與莊女所期待的200萬元差距過大，莊女上訴。莊女主張陳女自陳月薪有5萬元，她離職後靠家人接濟，因此精神慰撫金應提高。

高院民事庭認為案發地點是公開的辦公室，有多名員工在場，陳妻倒咖啡、拉扯頭髮、踢踹等行為具羞辱惡意，足以使人難堪，確實侵害莊女的名譽權。