「迅雷部隊」下士出借銀行帳戶糟了 和解獲緩刑

在陸軍裝甲第542旅服役的24歲吳姓下士，2022年4月初將個人的網路銀行帳戶出借給友人使用，詎料連續有3名被害人在同年月4至7日間皆遭假冒貸款網站客服誆稱要繳保證金才能貸款，共被詐8萬5000元全匯入吳某帳戶，吳於警詢、檢方偵查及法院審理時自白認罪，並賠償3人損失，桃園地院審結，將他依幫助犯洗錢防制法第14條1項洗錢罪，判處徒刑2月，併科罰金新台幣1元，緩刑3年，本案可上訴。

犯罪事實指出，吳姓男子為現役軍人（志願役，現為陸軍裝甲542旅聯合兵種第二營下士），於2022年4月初某時，將他個人申設的玉山商業銀行帳戶以Line的方式提供讓友人使用，詎料該友為某不詳詐欺集團成員，一取得吳的帳號就開始騙，也讓吳成為詐欺取財的幫助犯。

同月4日凌晨3點54分，假冒貸款網站客服與A聯繫，佯稱須先匯入財力證明金才可撥款，致A不查，於同月8日下午3點多將3萬5000元匯入吳的帳戶；同月7日中午再以貸款網站客服與B聯繫，佯稱輸入帳號有誤，需匯款解凍，B於8日下午5點多將3萬元匯入吳的帳戶；同月7日下午3點多又與C聯繫，佯稱提交銀行帳號有誤，需儲值保證金才可修改帳號，C於8日下午4點多將2萬元匯入吳的帳戶，詐團立刻將上述款項轉匯一空至另個遠銀帳戶，以此方式製造金流斷點，致無從追查犯罪所得去向，掩飾或隱匿犯罪所得。

法官審酌，被告吳男明知詐騙橫行，竟未經詳細查證，任意將所申辦的金融帳戶的網銀帳密交付予他人，助長詐騙財產犯罪風氣，造成無辜民眾受騙而受有金錢損失，又使贓款追回困難，實為當今社會詐財事件發生之根源，並擾亂金融交易往來秩序及影響社會正常交易安全甚鉅，且因被告提供個人帳戶資料，致使執法人員難以追查正犯真實身分，所為誠屬不當。