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保四出內賊！員警行竊上司五千元 下場曝光
警政署保四總隊林姓警員去年9月前後二次進入一名小隊長宿舍寢室內，偷走小隊長皮夾內共5千元現金被查獲，林員也因此被記過和辦退休，彰化地方法院依公務員假借職務機會，故意犯侵入住宅竊盜罪，將他判刑一年。
判決書指出，51歲林姓員警去年9月3日下午和6日晚間均侵入保四總隊第一小隊長寢室內，前後二次分別偷走小隊長皮夾內的三千元和二千元，小隊長懷疑有內賊查緝後，林員之行跡也被監視錄影器錄到，林員坦承犯行，被記一大過，並被移送法辦，林員並於同年10月即辦理退休。
不過林男辯稱，他並非於執行職務時竊盜，因平常辦公上班時，都會去小隊長寢室泡茶，寢室可自由進出，應不構成假借職務及侵入住宅之加重要件。
法官則認為，林男是保四總隊警員，為公務員，其利用職務上得以進入小隊長寢室機會，竊取小隊長皮包內現金，即是假藉職務上機會，是故意犯瀆職罪章以外之竊盜罪，符合刑法第134條關於公務員犯罪加重處罰規定，林男身為警員，不思循合法途徑獲取財物，竟為一己私利，竊取他人財物，罪加一等，因此重判一年徒刑。
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