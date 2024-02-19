強制猥褻鍾沛君案 檢方從重求刑：朱學恒無力回天還在鬧脾氣

名嘴朱學恒被控餐會酒後強吻台北市議員鍾沛君涉強制猥褻，朱否認犯罪，台北地院今天傳喚參與餐會的國民黨立委陳菁徽作證，全案辯論終結，檢方認為，朱學恒在審理中鬧脾氣，建請法院從重量刑。本案訂3月29日上午宣判。

合議庭日前密集傳喚鍾沛君的夫婿陳布朗、資深媒體人樊啟明、餐廳陳姓女服務生作證，今天則傳喚案發當天與鍾沛君共餐的國民黨立委陳菁徽作證，不過，陳菁徽的說法完全不利於朱學恒。

陳菁徽證說，鍾沛君當時告訴她被強吻時，身體一度無法動彈，還懷疑被朱下藥，鍾女擔心沒有人相信她會被朱學恒侵犯的事，是因朱有網路聲量、輿論的影響力，一開始鍾女並沒有選擇報警或到醫院檢查，陳女作證約1小時結束。

辯論程序時檢察官論告說，強制猥褻案所有的證據調查，都由朱學恒所聲請，法院也大部分都准允調查，不過，相關證人的證述，都與過去偵查檢察官所調查的相符、具一致性。

檢察官說，朱學恒因檢方偵查完備自知已無力回天，開始在案情上打轉、鬧脾氣，朱明知檢察官所舉證已無懈可擊、證據且已堅定不移，卻還不認罪，犯後態度不佳，檢方雖未對朱學恒具體求刑，但建議合議庭對朱從重量刑。

朱學恒被控2022年8月6日晚間6時許，主動邀約鍾沛君、陳菁徽等人在台北市大安區安和路某餐廳包廂餐敘，晚間9時，陳菁徽和丈夫先離去，包廂內只剩朱學恒、鍾沛君2人。