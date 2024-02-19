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陳幸妤被控醫療糾紛案 二審開庭未委任父親陳水扁辯護

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

牙醫師陳幸妤被周姓女子指控醫療糾紛案，一審陳幸妤委由父親前總統陳水扁打贏官司，陳幸妤免賠。周女上訴，今天下午台南高分院首度開準備程序庭，陳幸妤解除由父親當訴訟代理人，改委任律師蔡淑文擔任辯護律師。

律師蔡淑文開庭時表示，陳幸妤診所已口頭解除由陳水扁擔任訴訟代理人，全權由她代為幫陳幸妤辯護，陳水扁也會向高分院遞狀解除委任。法官當庭詢問原告周女是否同意，周女也表示同意。

陳水扁去年在台南地院出庭幫女兒陳幸妤打贏醫療糾紛的民事官司，因陳水扁並未被法院宣告禁治產或輔助宣告，地院法官同意讓阿扁擔任陳幸妤的代理人出庭，去年10月判陳幸妤勝訴，免賠周姓原告130萬元。

周女在一審敗訴後，上訴二審，今天下午3時30分在台南高分院第四法庭開庭，陳幸妤另請律師出庭打官司，下午僅律師蔡淑文和周姓原告出庭，陳幸妤並未出庭。周女要求勘驗她提供部分錄音光碟內容，法官當庭播放後，蔡淑文表示，「錄音內容非連續性，怎知真實性？」。全案擇期再開庭。

周姓女子提告指出，2020年8月24日至2021年5月10日間，她由陳幸妤替她進行門齒植牙及假牙療程，已支付15萬元。周女指控，陳幸妤使用使用長短、效期不一植牙產品，又於製作假牙時，假牙印模中途由助理接手，助理搖動牙齒拔起齒模，致她左邊植牙處往左第二顆牙齒因此往外爆出，還不當割除她的牙齦肉，害她健康及精神上受損害，求償130萬餘元。

民事部分，一審法官認為，醫療鑑定認定陳幸予無疏失，且陳幸妤在替周女植牙時，植體深度、長短，符合一般診所醫療水準，周女也無法證明她受植牙手術後有造成牙齒爆出。一審法官認為，周女在2021年5月10日要求陳幸妤將已裝上的接牙釘摘下以戴上活動假牙，是周女自己無意讓植牙療程繼續，陳幸妤除了無疏失也無給付不能的情形，判陳幸予勝訴免賠。

周女另控告陳幸妤業務過失傷害，檢察官認為陳幸妤並無疏失，已予不起訴，周女再議也遭台南高分檢駁回，陳幸妤不起訴確定。

牙醫師陳幸妤被周姓女子指控醫療糾紛案，今天下午台南高分院首度開準備程庭前，陳幸妤解除由父親陳水扁當訴訟代理人，改委任律師蔡淑文擔任辯護律師。圖／本報資料照
牙醫師陳幸妤被周姓女子指控醫療糾紛案，今天下午台南高分院首度開準備程庭前，陳幸妤解除由父親陳水扁當訴訟代理人，改委任律師蔡淑文擔任辯護律師。圖／本報資料照

律師 陳幸妤 陳水扁

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