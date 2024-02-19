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國中學歷密醫執業30年 造成病患小病變大病 檢方起訴建請不宜緩刑

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣僅有國中學歷的許姓男子因在診所擔任過醫療助理，竟自稱許醫師在鹿港鎮開業前後長達30年，直到去年底才被查獲；彰化地檢署檢察官發現，他隨便開藥治療，造成病患小病變大病，檢方認為他草菅人命，將他依違反醫師法起訴，並建請法院不宜緩刑。

檢警調查，68歲許姓男子因曾被診所非法雇用為醫療助理6年，雖僅是國中畢業，也未受過醫學科系教育，但他竟從1983年起斷斷續續前後長達卅年行醫，偽稱自己是許醫師在鹿港開診所，幫病患看診，還以英文寫病歷、開藥、注射藥劑等。

起訴書指出，他看診前十年給藥一日收費80元，二日收費150元，三日200元， 注射藥物加收100元到150元，營業前十年每月收入約一千元，十年共約12萬元，營業後廿年每月收入約一萬元，卅年來營業收入約252萬元，直到去年12月遭檢警查獲而送辦。

由於許男行醫時間長達30年，檢方查出，有些病患因此被延誤，小病變大病，甚至因未即時獲正確治療，「甚至變成絕症」，延誤病患就醫時機；檢察官認為，許男草菅人命、嚴重侵害他人身體健康，違法情節重大，不宜輕縱，雖許男坦承犯行、且無前科，仍建請法院量處適當之刑，且不宜宣告緩刑。

彰化縣僅有國中學歷的許姓男子自稱許醫師在鹿港鎮開業前後長達30年，造成病患小病變大病，檢方認為他草菅人命，將他依違反醫師法起訴。記者林宛諭／攝影
彰化縣僅有國中學歷的許姓男子自稱許醫師在鹿港鎮開業前後長達30年，造成病患小病變大病，檢方認為他草菅人命，將他依違反醫師法起訴。記者林宛諭／攝影

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