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台中神鬼女會計投資錯誤巨虧...用一招A走科技老闆2454萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市洪姓女子是西屯區一間科技公司的會計，已任職多年，洪女因投資失利，欠下鉅額債務，因此利用執行業務機會，以變造公司取款憑條金額、盜用蕭姓老闆印章、公司章向銀行貸款，以及利用領款機會，侵占公司款項方式，侵吞2454萬元，已償還債務，台中地院今判洪女3年8月徒刑。

判決指出，洪姓女子（43歲）是西屯區一間科技公司的會計，已任職14年，不過洪女從2013年起，即因投資失利欠下債務，所以利用提存公司匯款、繳款的機會，先從2013年1月至2018年3月間，利用蕭姓老闆提供取款憑條，變造憑條上的金額後，將公司乙存帳戶的錢，溢領款項到自己帳戶內。

洪女為避免溢領款項的犯行曝光，她會把從公司乙存帳戶（活期存款）匯入自己帳戶後，再將老闆指示的金額，匯入公司的甲存（支票存款）帳戶內；另外，為避免公司乙存帳戶的資金已被她虧空狀況曝光，洪女還盜用蕭姓老闆的印章、公司印章，向銀行申請貸款200萬元，匯入公司乙存帳戶內。

洪女還在2017年1月、3月、12月間，接受蕭姓老闆委託，前往從個人帳戶領款180萬元、100萬元、212萬元，洪女侵占其中85萬元、9萬元、212萬元，總計306萬餘元。

檢警調查，洪女從公司乙存帳戶內利用變造金額方式，匯款5167萬元到自己的帳戶，但實際上僅匯回3020萬元到公司的甲存帳戶內，詐得2147萬餘元，計入侵占金額後，洪女不法所得達2454萬元。

蕭姓老闆直至2021年間才發現異狀，查出是洪女涉案後，質問洪女，洪女坦認犯行，也寫下自白書悔過，蕭委由律師向第六警分局提出告訴，檢方依偽造文書、業務侵占等罪起訴。

台中地院近日審結，認定此案洪女已在審理時坦認犯行，也有相關的自白書、證人證詞、領匯款憑據的事證，認定洪女犯行明確，審酌洪女未與業者達成和解，也沒有賠償損失，分依兩罪，判刑3年2月、1年4月，應執行3年8月徒刑，仍可上訴。

台中市洪姓女會計涉嫌偽造文書、侵吞科技公司2454萬元，一審判洪女3年8月徒刑。圖／本報資料照片
台中市洪姓女會計涉嫌偽造文書、侵吞科技公司2454萬元，一審判洪女3年8月徒刑。圖／本報資料照片

侵占 印章 老闆

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