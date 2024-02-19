掏耳師邊說不是故意邊玩女客胸部與下體 未「伸入」減為1年刑定讞

一名女子控訴到台中一家美容店消費，胡姓採耳師竟問她「為什麼妳都沒有舒服的聲音？」還趁她熟睡時摸她胸部。胡喃喃「我被迷惑了」、「鬼迷心竅」卻伸手摸女客人下體，女客人害怕地說「你剛剛做什麼？」事後報警。台中高分院依乘機猥褻罪判胡1年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

檢方起訴指出，女子2021年4月18日到台中市西屯區掏耳專門店做採耳、臉部撥筋、淨化鼻療等全項服務，但胡姓掏耳師卻搔女子癢，還問「妳的聲音呢？」、「妳張嘴呼吸很性感」，又趁女子睡著偷按壓乳頭稱「我被迷惑了，不是故意的」。胡見女子一時不敢反應，不斷說自己「鬼迷心竅」並伸手指侵，女子嚇得夾緊腳，胡才停手。

台中地方法院審理時，胡辯稱替女子加強全背，可能手不小心帶到她腰、上臀部，但沒有摸胸、指侵。胡的律師認為僅憑女子單一指述不可信，且現場非獨立包廂而是玻璃透明的空間，若女子不舒服可隨時離開，但她在店內待了40分鐘，結束後還跟胡道謝，這只是消費爭議。

女子證稱，胡姓掏耳師亂摸、玩她胸部，自己當下很害怕、不敢動，完全無法思考，胡就自言自語說自己鬼迷心竅，她把腳夾緊，胡還想往裡面摸。女子提出到身心科就診的紀錄，到庭陳述時忍不住哭泣。

一審勘驗對話紀錄，發現胡事後也曾向女子求情，面對質問沒有否認，不採信他的說詞，審酌胡造成女子身心難以抹滅的恐懼，犯後否認、沒有和解，依乘機性交罪判他3年6月。

胡上訴，仍否認乘機性交，台中高分院認為被害人曾表示「我當下腳都夾緊了，他還是想往裡面摸」，發現沒辦法伸進去才把手抽出來，對比之前她稱「就是有伸進去，1個指節」等，證詞有瑕疵，且女子事後傳訊要求胡道歉，也是以「伸向」下半身而非「伸入」。