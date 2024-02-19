加重判丁允恭性騷卻對女部屬伸鹹豬手 懲戒法院開庭李伯道不來

懲戒法院前院長李伯道去年5月8日退職，傳是因四度性騷擾女部屬，被害人向時任司法院秘書長林輝煌申訴後，李「提前退休」。女部屬去年6月21日提申訴，司法院具狀請法官評鑑委員會對李個案評鑑，法評會直到監察院率先彈劾李伯道後，才尾隨公布建議撤職。懲戒法院職務法庭今開庭，李委任律師王婉嘉出庭，因案件涉及性騷擾，審理不公開。

李伯道擔任職務法庭第二審審判長時，加重判在任職高雄市新聞局長期間與電視台女記者在辦公桌性交的總統府前發言人丁允恭撤職並停止任用3年，但自己卻涉性騷擾女部屬，引發抨擊。

今天審理時，法官陳文燦先就是否公開審理詢問各方意見，結果王婉嘉與監察院、法評會代表都無意見，王更指該案事後都由女部屬的丈夫對外公開案情，卻要求李要保密，請法官審酌；明確要求不公開審理的則是司法院代表。法官依法官法第57條「有妨害善良風俗之虞」規定，裁定審理不公開。

去年懲戒法院赴雲林辦法官交流自強活動，同事們敬酒歡送即將退休的李，李疑酩酊，在回酒店時強抱住落單的女部屬；女部屬逃回房間，李竟然要求她回房「聊天」。

原以為李是酒後失態，但在返回工作崗位後，李接二連三強摟女部屬，還要求外頭的人不得進入，他甚至掏出署名「老闆」的告白信，稱讚女部屬工作能力強、很感謝，但沒有「好好珍惜」、「感到茫然」。

監察院去年12月5日彈劾李伯道，指李1個月內做出7次具性意味的言詞及行為，包括環抱女部屬身體、撫摸背部，甚至說女部屬「好香」。監委也指李伯道去年4月6日在辦公室以手機寫下女部屬小名「You're so beautiful」後向她展示，於女部屬要離去時以雙手自她身體側面強行環抱；4月12日在辦公室以手由上至下撫摸女部屬右手臂；4月17日在辦公室交付女部屬一封書箋，開頭寫她小名，結尾署名「老闆」，內容有「茫然」、「不珍惜」、「不再提喝茶」。

而「拿香跟著拜」的法評會趕緊在12月8日公布評鑑決議，稱李伯道的行為足以認定性騷擾女部屬，他的不當言語、肢體接觸，偏離職場長官與部屬間應有的分際，在一般人認知下，確已使女部屬感受不悅、遭冒犯；再加上女部屬與受李伯道間有下屬及長官的權力不對等關係，使得女部屬對李伯道的冒犯產生恐懼、害怕、生氣等負面情緒，且因害怕遭報復，無法拒絕而隱忍。法評會認為李伯道違反法官倫理規範，情節重大。