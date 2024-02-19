戴全罩安全帽看得到眼睛很紅？他拒絕警察酒測有理 法院撤銷18萬罰單

張姓男子前年騎機車到全家便利商店購物，走出店外卻被警員攔查要求接受酒測，他拒絕而挨罰18萬元，不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為張當時戴全罩式安全帽，且未掀起黑色面鏡，警員無從判斷張「眼睛很紅」，僅主觀臆測張是可疑酒駕之人而攔查，違反警察職權行使法規定，撤銷張的罰單，可上訴。

張主張，他2022年11月20日上午6時許，騎機車到超商買東西，因便利商店鄰近住家，他購物完步行回家，但走出超商時卻被汐止警分局警員無故攔停，要求他接受酒測，他認為警察違法隨機攔查而拒絕酒測，警察開單裁罰18萬元，並吊銷駕照。

張認為自己沒有肇事，更沒有任何異常舉動，並沒有警察職權行使法規定的「得攔停」的情事，認為警員違法，請求法院撤銷處分。

新北市政府交通事件裁決所處抗辯，警員巡邏停等紅燈時，見張騎機車行經路口，迅速轉頭看警車一眼，便靠邊停車走進超商，警員張臉色不對、形跡可疑，又擔心影響店家，而在店外等張出來才攔查，而張身上散發酒氣，且稱前一天曾在家飲酒，警員合理懷疑張酒駕而要求接受酒測，程序及處分並無不法。

攔查張的警員作證時表示，張當時沒有肇事或違規，而是見張眼睛很紅、有點混濁，覺得有可能酒駕，張有戴全罩式安全帽、面鏡是黑色的，雙方距離約3、4公尺；法官問警員，張戴全罩安全帽，且面鏡是黑色，如何看到張的面容？警員則回應「沒有印象，因為是學長攔的」，也沒有張「瞄一眼」的證據。

法院認為，警員密錄器畫面顯示張騎車戴黑色面鏡的全罩安全帽，且當時面鏡未掀起，難以認定警員可以看見張的眼睛、五官和面容，因此認為警員稱見張眼睛很紅、混濁，應有誤會。

判決指出，警員是因張騎車通過路口看了警車一眼，就停車進入超商，主觀臆測張是可疑酒駕人士，而不是張已造成危害，或有危險駕駛行為而攔查，認為警員臨檢違反警察職權行使法，張拒絕酒測有理，判決張勝訴，撤銷處分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康