家事、房事都不做 外配離婚要求300萬 法院判離免付

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聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

印尼籍外配稱遭夫家長期言語辱罵、暴力相向訴請離婚且求償300萬元；丈夫抗辯妻子藉口他是B肝帶原者不願同房，不照顧父母也不一齊用餐，坦承一時衝動打過她，同意離婚但她堅持高額賠償，他無法同意。

法官審理，女方不理解疾病本質又視為骯髒惡心藉故不同床。自稱大學畢業來台多年仍語言不通，辱罵說僅是片面之辭。如果生活痛苦不堪，不應堅持要300萬元才願意離婚。認為雙方都有過失，判決離婚，請求賠償部分駁回。可上訴。

這名外配主張，2018年結婚來台後，遭夫家長期語言刺激，導致她有慢性頭痛、胃食道逆流等狀況，又2021年11月間遭丈夫持木棍家暴，報警後有保護令為據。多年來夫家聯合起來給她壓力、口出惡言，驅趕她返回印尼。雙方顯有難以維持婚姻重大事由請求離婚，並要求精神賠償300萬元。

男方表示，在印尼結婚，買金飾、紅包等總共花了50幾萬元，回台辦婚宴時，她沒有帶金飾來台灣，母親拿自己的金子去銀樓換一套，只是要做樣子，妻子卻一直誤會金飾是她的。結婚來台生活約半年，他沒B肝卻藉故不願發生性行為，其實是因為不滿金飾被收回。妻子以語言不通為由鮮少出外工作，他仍然每月給予3000元。聲請保護令那次，是因為他上夜班保全，她突然叫醒他，說要買東西、逛街等等，又在睡覺時故意把電燈打開，反覆幾次，真的受不了，所以才打人。他同意離婚願負擔回印尼機票，但女方堅持高額賠償，他無法同意。

法官審理，女方稱多年來遭受夫家口出惡言、驅趕，導致她胃食道逆流、慢性頭痛等，診斷證明只能證明有罹患疾病，不能推論是夫家行為所造成。女方來台4年沒有中文聽、說能力，自稱大學畢業，可見並非學習能力有問題，而是根本不願自主學習，或不願與家人溝通。既然聽不懂中文，如何得知對方的言語內容是恐嚇、侮辱或只是一般對話？如果住在台灣痛苦不堪導致身患多種疾病，應考慮丈夫的提議離婚並代購回國機票，而不是堅持要拿到300萬元精神賠償才願意離婚。

法官認為，雙方婚姻已形同陌路，語言溝通上更是十分困難。男方毆打女方行為固屬不該，但女方不願意為家庭有所付出、藉故嫌惡男方也是導致婚姻破裂的因素之一。女方對家庭沒有任何貢獻，藉故以丈夫為B肝帶原等嫌惡；男方也期待離婚、好聚好散，表明會幫購買機票回印尼，但女方仍嫌不足。女方對於婚姻破綻並非全無過失，雙方過失程度相當。依法准許判決離婚，但女方請求非財產上的離婚損害，應予駁回。

外配稱遭夫家長期言語辱罵、暴力相向訴請離婚且求償300萬元，法院判離，但請求賠償部分駁回。圖／本報資料照片
外配稱遭夫家長期言語辱罵、暴力相向訴請離婚且求償300萬元，法院判離，但請求賠償部分駁回。圖／本報資料照片

印尼 婚姻 離婚

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