桃園男不滿被攔 怒開車門撞女警、囂張嗆聲…妨害公務下場曝

桃園一名王姓男子去年9月搭乘友人車輛行經桃園區三民路2段、民生路口，因違規左轉遭員警攔下後不配合，竟猛力開車門撞擊員警，還搶奪員警物品並扭轉員警手腕，造成員警多處受傷。桃園地院審理，依犯妨害公務執行罪處王男拘役50日，得易科罰金5萬元。

判決書指出，40歲王男去年9月15日凌晨3點25分許，搭乘邱姓友人的車行經桃園市桃園區三民路2段、民生路口，未依規定左轉彎被巡邏員警攔停，蔡姓員警及洪姓女警上前盤查身分時，王男明知洪警站在車門外，竟故意猛力推開車門撞擊車旁的洪警，還戲謔調侃她稱「妳生病了是不是？」

隨後蔡警緊急上前詢問狀況，要求王男提供身分證號碼並製發違反道路交通管理事件通知單，王男拒不配合，甚至坐回副駕駛座，一邊抽菸、一邊和洪警說「過來拿啊，妳會怕是不是？」接著徒手搶奪洪警在夜晚執行公務所持的照明燈，並扭轉她的手腕，惡意妨害2名員警執行公務，隨即遭壓制並以現行犯逮捕。

案經2名員警訴由桃園分局報告偵辦，發現王男先前就曾因妨害公務被判拘役30日，而王男在警詢、偵查中僅坦承有推開車門及抓住洪警的手。對此洪警提出診斷證明書，因王男強開車門、扭轉手腕導致她會陰部挫傷、左側手部挫擦併瘀青，並提出行車紀錄器及當晚配戴的密錄器畫面，犯嫌堪予認定。

桃園地院審理，指出刑法上累犯的成立，是以五年內故意再犯有期徒刑以上之罪為要件，王男前因妨害公務案件，經桃院判處拘役30日，王男並無有相同罪質的「有期徒刑執行完畢」前案紀錄，因此並非累犯，不得援引累犯的規定而加重其刑。

法官審酌，王男任意對員警施加暴力，藐視公權力，行為實屬不當，念及王男犯後坦承犯行，態度尚可，並已與洪警經調解成立且當庭履行完畢，兼衡王男犯罪動機、手段、智識程度及家庭經濟狀況等，依犯妨害公務執行罪處王男拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。