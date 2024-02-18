當年家暴毆妻不養兒 如今中風兒拒養...判決出爐

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聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名65歲男子雖有2子，但因家暴妻子，婚姻維持2年就告終，該男更在離婚前將與妻子共有的一個會標走，之後鬧消失，前妻獨力養兒成年。未料，男子近年中風要兒子扶養，兒請求免除扶養義務；法官認為該男失責，判決免扶養。

判決書指出，該男子近年因出血性腦中風併左側肢體偏癱，經台中市政府社會局安置到南投某私立護理之家，但因已無謀生能力，其資產無法支應安養費用，由該局寄發通知給他2名已成年的兒子，告知其中風安置機構，並提出需要扶養。

不過，該男子年輕時就因家暴行為，與妻子離婚，離婚後20多年來，未曾與前妻與孩子聯繫，親子關係名存實亡，2名兒子因此訴諸法律，請求免除對父親的扶養義務；男子則辯稱，他每個月都有付錢給前妻，因此兒子仍應負起扶養責任。

但該男前妻、其兒母親出面證稱，前夫與她婚姻僅維持2年，兩兒出生後都由外婆照顧，她也回南部生活；前夫離婚前每個月會寄1、2萬元，卻也伺機把共有的一個會標走，隨後離婚，之後未再分擔兒子扶養費，標會款項也造成經濟壓力。

該男子前妻強調，兩名兒子都是由她獨力扶養到大學畢業、到他們有工作能力；該男子的2名兒子也認為，這20多年來是媽媽辛苦拉拔他們長大，父親在其成長期間從未照顧他們，如今要他們扶養並不合理，因此向法院聲請免除扶養義務。

南投地院法官認為，該男子無視兒子幼年時需要父親照護、關愛及經濟協助，將扶養責任推由前妻承擔，長期未盡扶養義務；若強令其兒子對失責且長期感情疏離的父親負扶養義務，顯失公平，因此准許2名兒子免除對其父親的扶養義務。

南投司法大廈。圖／本報資料照
南投司法大廈。圖／本報資料照

前妻 離婚

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