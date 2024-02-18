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30歲男叫小黃搭霸王車 付不出2千車資遭判罰3萬

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名張姓男子日前在台北市叫計程車，明知自己身上一毛錢都沒有，卻搭霸王車回到楊梅區，下車時司機要求支付2090元車資，得知張男付不出來才驚覺受騙報警。桃園地院近日審理，依犯詐欺得利罪處張男拘役30日，得易科罰金3萬元，得不償失。

判決書指出，30歲張男去年9月14日晚間8點多，在台北市萬華區環南市場旁招攔林姓司機駕駛的計程車，但張男明知自己沒有錢付車資，卻基於詐欺得利犯意，向司機稱依他指示路線行駛，一路從台北開車載送張男回到桃園市楊梅區。

直到同天晚間9點45分許抵達目的地，張男準備下車時卻表明無法支付新台幣2090元的車資，讓司機驚覺受騙，憤而向楊梅警方報案。對此張男在警詢及偵查中坦承不諱，與林姓司機指訴的情節相符，並有車資照片可證，張男犯嫌堪予認定。

法官審酌，張男正值壯年，竟貪圖不法利益，搭乘霸王車，免費享受計程車服務，造成計程車司機財產上損失，更有害於社會正常交易秩序、破壞社會經濟活動的信賴，所為應予非難；考量張男犯後坦承犯行，及張男的教育程度、職業情形、家庭經濟狀況等，最終依犯詐欺得利罪處張男拘役30日，得易科罰金3萬元，並沒收2090元車資。可上訴。

桃園一名張姓男子日前在台北市叫計程車，明知自己身上一毛錢都沒有，卻搭霸王車回到楊梅區，桃園地院依犯詐欺得利罪處張男拘役30日，得易科罰金3萬元。示意圖／報系資料照
桃園一名張姓男子日前在台北市叫計程車，明知自己身上一毛錢都沒有，卻搭霸王車回到楊梅區，桃園地院依犯詐欺得利罪處張男拘役30日，得易科罰金3萬元。示意圖／報系資料照

桃園 計程車司機 詐欺

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