虛設公司登打中獎發票 3年詐逾千萬

喧騰一時的虛設水資源公司和加水站申請空白發票，在上面登打中獎號碼的詐騙案，曾姓主嫌被判4年6月，可上訴。記者簡慧珍／攝影 詐騙又有新手法。曾姓男子等人虛設水公司與加水站，取得合法空白發票後輸入統一發票的中獎號碼，3年成功詐得1547萬元獎金；中區國稅局2019年接獲檢舉指稱，多家超商常有人持10元以下的中獎發票兌獎，會同警調揪出曾男等12人。彰化地方法院昨將曾姓主嫌依違反組織犯罪條例判刑4年6個月，沒收1328萬元財物。可上訴。

判決書指曾嫌2016年11月起陸續招募張姓、盧姓男子、陳姓夫婦等11人成立發票詐欺集團，陸續在台中沙鹿等地成立7家水資源公司和加水站，自2016年11月到2018年8月向國稅局申請共17期空白發票，集團成員在空白發票登打200元至20萬元不等的中獎號碼，兌領5萬9千多張，扣除課稅，成功詐領1547萬元。

彰化地院判處曾姓主嫌4年6月徒刑，沒收1322萬2206元（含218張悠遊卡的儲值金）及6萬2400元的菸品及飲料。至於張男等其餘犯嫌，分別判處1年1個月至2年有期徒刑，緩刑3至5年，另參與義務勞動120小時至240小時，及2場法治教育。