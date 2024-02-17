又來暗的！內門養豬場暗管偷排汙水遭逮 空拍機加追蹤劑破案

高雄市環保局今天與環境部環境管理署南區環境管理中心聯手查獲內門區一家列管養豬場非法私設暗管，排放未經處理畜牧廢水，導致二仁溪上游汙染，將依違反水汙法規定裁罰，最重可罰2000萬元。

高雄市環保局監測二仁溪水質，發現上游竟變黃褐色，其中氮、磷及懸浮固體數據偏高，進一步攜手環管署南區環境管理中心查察，在內門區發現一家列管養豬場，非法排放養豬廢水。

環保局表示說，這家畜牧場養2400頭豬，沒有排放許可，原應收集廢（汙）水後納管輸送到二仁溪畜牧廢水資源化中心進行後續處理，卻在畜牧場周界邊坡私設暗管排放。由於排放處是錯綜複雜竹林，畜牧場人員並以木板阻擋養豬廢水流入原廢水池，致廢水溢流入私設暗管。

稽查人員搭配空拍機蒐證，並於溢流處投放追蹤劑，發現養豬廢水確實經由暗管排到場外，確認違規私設暗管把畜牧廢水繞流汙染二仁溪。已違反水汙法第18-1條規定，可裁處6萬到2000萬元罰鍰。