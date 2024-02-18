新聞眼／國民參審繁瑣 學日學半套

國民法官上路一年多，實務上面臨的困境不少。圖／聯合報系資料照片 蔡英文總統八年任期即將屆滿，她任內推動的國民法官制度，是最能對外宣揚政績的「成績單」，如今國民法官上路一年多，實務上面臨的困境不少。

司法院長許宗力去年在律師節大會致詞時直言，律師欠缺有組織奧援，通常單打獨鬥，即使三位出庭，「也看不出團隊合作跡象，顯得一團散沙」，凸顯國民法官問題癥結所在。

國民法官人民參審採行起訴「卷證不併送」、審前「證據開示」，以及審理過程強調「直接、言詞審理」目視耳聞，由於過程繁瑣，事先準備項目眾多，實務上不少「律師」對於審理國民法官案件望之卻步，法官也作順水人情，辯護人不願出場上法庭，也就牽拖「不成理」原因，排除人民參審國民法官，此乃實務上的困境。

我國國民法官參考日本裁判員制度，但卻只重技術形式、忽視制度理念，只學半套，以致學得四不像，例如國民法官第一條規定，「刑事審判，提升司法透明度，反映國民正當法律感情，增進國民對於司法之瞭解及信賴，彰顯國民主權理念」。對照台南地院對兄弟長照悲劇案，不行國民法官審理的理由過於偏頗狹隘，甚至誤解司改新制意義。

台日刑事法學會理事長林裕順曾建言，國民法官人民參審制度的目的，在於打開「司法黑箱」讓社會大眾親近司法、了解審判，避免審檢辯忽視人民法感、「自我感覺良好」，以及讓人民參審於司法表達自己主張、實踐直接民意。

因此，台南地院法官若未能大處著眼、僅在小處雕花，偏聽律師「似是而非」的理由，草率決定不行國民法官審理，形同恣意沒收人民國民主權展現。

國民法官條文「反映國民感情」不是空話或美麗文藻，台灣司法參考日本制度，但必須落地生根、落實本土。